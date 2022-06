Des défenseurs des droits de la personne à Cuba lancent une campagne de sensibilisation au Canada et en Europe de l'Ouest pour informer le public des réalités de la répression et de l'oppression de la population cubaine

Cet appel s'inscrit dans le cadre d'une campagne de sensibilisation publique à long terme, dont le mot-clic est #UnlockCuba, lancée aujourd'hui en France, en Espagne, en Italie et au Canada. Cette campagne comprendra diverses activités visant à révéler les faits et mettre en lumière la réalité d'un peuple subissant les actions musclées et les injustices du gouvernement à Cuba. Elle vise à conscientiser les citoyens de ces pays et d'autres pays du nord sur les gestes qu'ils peuvent poser pour aider les Cubains à accéder aux droits fondamentaux qui reviennent normalement à toutes les personnes de tous les pays. Les militants, venus des États-Unis et du Mexique, ont aussi rencontré des leaders communautaires, des groupes de défense des droits de la personne et des représentants des médias pour faire valoir comment les Canadiens, souvent à leur grande surprise, ont joué un rôle important dans le financement du régime militaire à Cuba qui, au cours de six décennies, méprise les droits de la personne et les libertés fondamentales de la population depuis sa prise du pouvoir en 1959.

« Les Cubains, comme les Canadiens et les personnes du monde entier, méritent leurs droits fondamentaux et leurs libertés, affirme Dr Orlando Gutiérrez Boronat, l'un des membres de la résistance cubaine ARC (Asamblea de la Resistencia Cubana), la coalition de groupes de défense des droits de la personne au sein et à l'extérieur de l'île orchestrant cette campagne. Nous sommes convaincus que le temps est opportun pour les Canadiens de songer à poser des gestes petits mais concrets pour aider les Cubains à obtenir leur liberté. D'une année à l'autre, au fil des décennies, le régime a dominé notre peuple, et ce, avec le soutien financer de particuliers, d'entreprises et même de gouvernements qui ne sont pas conscients des réalités sur l'île. »

Grâce à des campagnes de publicité, de médias sociaux, des événements éducatifs et des échanges avec les dirigeants politiques et ceux de la société civile, l'ARC communiquera des renseignements factuels, un élément clé qu'elle considère comme essentiel pour résister à la forme intense de communisme qui a la mainmise sur l'île.

Les Canadiens constituent plus de 40 % des touristes à Cuba. Le commerce entre Cuba et le Canada a atteint un niveau inégalé depuis des années, représentant plus d'un milliard de dollars annuellement.

« Nous voyons comment les Canadiens se tiennent debout, fermement et courageusement, face aux injustices et à la violence partout dans le monde, déclare un ancien prisonnier politique à Cuba, Luis Zuñiga. C'est bien. En tant que voisins du sud, dans la mer des Caraïbes qui est si chère à tant de personnes, nous vous demandons de prendre conscience de la souffrance de notre peuple et d'agir en conséquence, même si ce n'est que par petits gestes - et de persévérer jusqu'à ce que nous soyons libérés. »

Le 11 juillet 2021, des protestations non violentes sont survenues de façon spontanée partout dans l'île. Les Cubains, surtout des jeunes, sont descendus dans la rue par centaines de milliers dans des villes comme Santiago de Cuba, Holguin, Cienfuegos et Camagüey scandant « Libertad » en réaction à l'atteinte de plus en plus déplorable aux droits de la personne. Pour étouffer le mouvement, le gouvernement a procédé à des arrestations de masse sans discernement, condamnant certains protestataires à près de vingt ans de prison.

« Combien de salves et de décennies de répression les Cubains doivent-ils endurer? demande René F. Bolio, président du conseil de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (Commission mexicaine des droits humains), qui est venu au Canada pour participer à la manifestation. Le régime de La Havane a exploité la crise actuelle en Ukraine et, avant cela, l'épidémie de la COVID, pour condamner de façon sommaire et en secret un grand nombre de jeunes Cubains à de longues sentences d'emprisonnement, simplement pour avoir réclamé leurs libertés fondamentales. Il est temps que nous mettions en lumière ce qui se passe réellement. »

De courageux ressortissants cubains, de l'intérieur et de l'extérieur de l'île, élèvent de plus en plus la voix pour inviter les membres de la communauté internationale à ouvrir les yeux sur les injustices politiques continuelles qui règnent dans la société cubaine et les Canadiens sur leurs dollars injectés dans le tourisme, le commerce et d'autres formes d'investissements, qui ne servent qu'à les intensifier.

« La plupart des Canadiens ne savent pas où vont leurs dollars quand ils passent leurs vacances à Cuba ou investissent dans l'île, conclut Dr Gutiérrez Boronat. Les militaires sont les propriétaires quasi exclusifs des lieux de villégiature et des hôtels, et ce sont eux qui voient 80 à 90 % de cet argent, pas le peuple cubain. »

Les premières images de cette campagne montrent des protestataires du 11 juillet 2021 qui sont détenus, condamnés à la prison et à des travaux forcés pour avoir exprimé leur mécontentement face au gouvernement communiste, non représentatif et non démocratique. Les hispanophones au Canada sont invités à écouter la station de radio en ligne du groupe, Radio Republica, pour être au fait des données et des histoires vécues sur l'île et par sa population.

La délégation se rendra à Ottawa demain pour une première série de rencontres avec les membres du parlement.

L'Assemblée de la résistance cubaine (Asamblea de la Resistencia Cubana) est une coalition en exil composée de plusieurs organisations non gouvernementales travaillant ensemble pour libérer les personnes opprimées à Cuba.

SOURCE Assembly of the Cuban Resistance

Renseignements: Pénélope Carreau, [email protected], 514-984-6123