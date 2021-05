Des contingents pour la relève acéricole 2021

QUÉBEC, le 21 mai 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du programme de contingents de la relève acéricole pour la saison 2021, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) proposera, cette année encore, des secteurs dans les forêts du domaine de l'État pour soutenir le développement de l'acériculture en forêt publique. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) quant à eux offriront 80 000 entailles par tirage au sort d'ici le 30 juillet 2021.

Le programme de relève a pour but d'attribuer un contingent à une personne ou à une société afin qu'au cours des deux années de commercialisation suivant l'acceptation de son projet, elle exploite une érablière de 500 à 25 000 entailles pour laquelle aucun contingent n'était jusqu'alors attribué ou qu'elle ajoute au plus 10 000 entailles à une érablière pour laquelle un contingent est déjà attribué, qu'elle achète ou loue au plus tard dans l'année qui suit sa demande. En forêt publique, les projets d'érablières devront avoir entre 5 000 et 25 000 entailles.

Pour être admissible au programme, le demandeur doit obtenir, de la part du Ministère, un permis d'exploitation ou une attestation indiquant que l'érablière visée lui est réservée pour la réalisation du projet. La date limite pour transmettre un dossier complet et conforme au MFFP est le 31 mai 2021 à 23 h 59.

Pour plus d'information concernant l'admissibilité au programme des contingents de la relève acéricole 2021 et pour l'inscription, consultez le site Web des Producteurs et productrices acéricoles du Québec ainsi que la section Permis d'intervention pour la culture et l'exploitation d'une érablière à des fins acéricoles du site Web du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

