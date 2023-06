Des conseils juridiques multilingues sans frais pour les travailleurs étrangers temporaires

Justice Pro Bono et Immigrant Québec s'associent pour offrir de l'information juridique aux travailleurs étrangers temporaires

MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - En collaboration avec Immigrant Québec et le gouvernement du Canada, Justice Pro Bono offre depuis peu un tout nouveau service juridique aux travailleurs étrangers temporaires (TET) afin de leur permettre de mieux connaître et exercer leurs droits.

Au cours des dernières années, Justice Pro Bono a développé de nombreux projets dans le domaine de l'immigration pour des collectivités migrantes vulnérables. Ce tout nouveau service gratuit d'information juridique destinée aux travailleurs étrangers temporaires s'inscrit en continuité de cet engagement.

Que ce soit en matière de respect des normes du travail, de violence psychologique et/ou physique ou en cas de congédiement, les travailleurs étrangers temporaires peuvent se retrouver dans une situation de grande vulnérabilité. À ce moment, il est essentiel que les travailleurs soient informés et accompagnés pour naviguer à travers les ressources ou recours disponibles.

Grâce à la ligne téléphonique sans frais, ces derniers peuvent parler rapidement à une avocate qui répond gratuitement à leurs questions et ce, partout au Québec. Il est par ailleurs possible pour les travailleurs étrangers temporaires de prendre contact à tout moment en communiquant via l'application WhatsApp. Ce service est offert en français, en anglais et en espagnol, au 438-337-6002 (WhatsApp) et au 1-866-999-4881 (ligne sans frais).

« Les travailleurs étrangers temporaires sont confrontés à de nombreux obstacles quand vient le temps de s'informer sur leurs droits et de les exercer, notamment en raison de la barrière linguistique, de l'éloignement géographique et de la méconnaissance des ressources disponibles. C'est dans ce contexte que nous offrons une ligne téléphonique accessible en tout temps, et que nous comptons aller à la rencontre des travailleurs étrangers temporaires à travers la province grâce aux cliniques juridiques mobiles », explique Me Anne-Marie Santorineos, directrice générale de Justice Pro Bono.

À propos de Justice Pro Bono

Justice Pro Bono est un organisme à but non lucratif dont la mission est de mobiliser la communauté juridique à partager expertise et temps aux individus et aux OBNL québécois n'ayant pas les ressources nécessaires pour accéder à des services juridiques.

À propos d'Immigrant Québec

Organisme à but non lucratif créé en 2006, Immigrant Québec s'est donné pour mission d'informer toutes les personnes désireuses de s'installer au Québec - que ce soit de façon permanente ou temporaire - sur l'immigration et la vie dans la Belle Province.

Renseignements: Si vous souhaitez plus d'information ou réaliser une entrevue, merci de communiquer avec : Me Anne-Marie Santorineos, avocate, LLM, Directrice générale, Justice Pro Bono, Cellulaire : (514) 518-4645, Courriel : [email protected]; www.justiceprobono.ca