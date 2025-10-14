Des conseils financiers 100% indépendants pour les gens de Québec

Le Groupe financier PEAK annonce l'ouverture d'un bureau dans la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Alors que de nombreux Québécois recherchent des conseils financiers indépendants, PEAK annonce l'ouverture d'un nouveau bureau à Québec pour renforcer sa présence auprès des conseillers et des investisseurs de la région. Preuve du succès du modèle d'affaires de l'organisation basé sur le conseil financier 100 % indépendant, la mise sur pied de ce nouveau centre d'affaires permet également à PEAK de poursuivre sa croissance soutenue à l'échelle nationale.

C'est dans le quartier Lebourgneuf que se trouve désormais le nouveau point d'ancrage de PEAK pour les quelque 150 conseillers affiliés de la grande région de Québec. L'ouverture de ce nouveau bureau s'inscrit par ailleurs dans la volonté de proximité de PEAK, l'organisation ayant à cœur d'être près de ses conseillers afin d'optimiser leur accompagnement, leur donnant la liberté de recommander ce qui est réellement dans l'intérêt de leurs clients.

« Cette expansion à Québec, c'est notre façon de redire haut et fort que l'avenir appartient à ceux qui mettent les clients avant les produits. Nous grandissons certes, mais nous le faisons avec une seule optique : rester fidèles à ce qui nous définit, soit l'indépendance, l'innovation, l'intégrité et la proximité », a déclaré Robert Frances, président et chef de la direction de PEAK.

Une croissance soutenue par l'indépendance

Alors que de nombreuses entreprises du secteur doivent leur croissance à des acquisitions, PEAK se distingue par une croissance essentiellement organique, portée par un modèle indépendant et innovant. Cette approche unique permet à PEAK de bâtir une relation durable fondée sur la confiance et la liberté avec ses conseillers.

C'est par ailleurs cette approche qui a permis à l'organisation montréalaise de connaître une croissance de 45 % depuis 2023.

Un modèle qui mise sur la liberté pour les conseillers, et les clients

PEAK vise à offrir aux conseillers une liberté totale dans la manière de servir leurs clients. Son modèle d'indépendance -- sans produits maison ni quotas de vente -- garantit aux conseillers la possibilité de choisir en toute liberté les meilleures solutions sur le marché, selon les besoins réels de chaque client. Le tout permet ainsi à l'organisation et à ses conseillers de remplir leur mission première : que les clients bénéficient d'une meilleure santé financière.

PEAK est par ailleurs l'un des premiers courtiers à avoir développé son modèle sous le sceau de l'indépendance des conseillers financiers au Canada. L'organisation œuvre en effet depuis 1992.

À propos de Groupe financier PEAK

Fondé en 1992, le Groupe financier PEAK est l'un des chefs de file canadiens du courtage multidisciplinaire indépendant. Présent d'un océan à l'autre, PEAK met sa plateforme, sa conformité et son soutien au service de plus de 1 500 conseillers financiers indépendants, professionnels et employés à travers le pays.

Ensemble, ils accompagnent plus de 150 000 investisseurs dans des décisions financières éclairées, portés par une organisation forte de plus de 18 milliards de dollars d'actifs sous administration.

Le Groupe financier PEAK est composé de Services en placements PEAK, Services financiers PEAK, Valeurs mobilières PEAK et Services d'assurances PEAK.

SOURCE Groupe financier PEAK

Pour tout renseignement : Nicolas Doucet, TACT, Cellulaire : 581 986-5536, [email protected]