Des conférences sur l'arthrite en direct, partout dans la province

QUÉBEC, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Québec sera de nouveau l'hôte de la Rencontre sur l'arthrite le 26 octobre prochain au Centre des congrès de Québec, le seul événement du genre en français au Canada. En plus du site principal, sept villes de la province (Cap-aux-Meules, Chicoutimi, Montréal, Rimouski, Rouyn-Noranda, Sept-Îles et Sherbrooke) seront les hôtes d'événements satellites offrant ainsi des conférences en direct de Québec, mais aussi du contenu local. Enfin, une partie de l'événement sera diffusé sur le web à travers le pays. Les 1 100 participants attendus pourront obtenir les outils nécessaires à une bonne prise en charge.

Pour cette 6e édition de la Rencontre tenue par la Société de l'arthrite, les participants de Québec pourront choisir parmi plus de 20 conférences et ateliers présentés par des experts du domaine de la santé. La journée débutera par une conférence de motivation donnée par Nathalie Lambert, athlète olympique atteinte d'arthrose, et Nathalie Bisson, marathonienne et auteure atteinte d'arthrite rhumatoïde. À l'heure du midi, Denis Fortier, physiothérapeute, chroniqueur et auteur, proposera des conseils et des exercices thérapeutiques qui amélioreront la qualité de vie des participants vivant avec la maladie. Enfin, un salon de 20 exposants leur permettra d'obtenir les outils nécessaires à une bonne prise en charge.

Les villes hôtes satellites de la Rencontre accueilleront et réuniront les personnes concernées par l'arthrite de leur région brisant de cette façon l'isolement, une conséquence indirecte de la maladie.

Enfin, pour les personnes à mobilité réduite, ou en régions éloignées des grands centres, la webdiffusion offrira la possibilité d'assister à la Rencontre du confort de leur foyer.

Au cours des cinq dernières années, la Rencontre sur l'arthrite a permis à près de 5 000 personnes d'apprendre, de réseauter et de rayonner.

Pour en savoir plus sur la Rencontre sur l'arthrite, visitez rencontrearthrite.ca.

