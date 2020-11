Des conférences inspirantes à l'école ou à distance partout au Québec! - Lancement de la Semaine des entrepreneurs à l'école

QUÉBEC, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Dès aujourd'hui et jusqu'au 20 novembre 2020, plus de 12 000 élèves et étudiants du primaire à l'université des 17 régions du Québec participeront à la Semaine des entrepreneurs à l'école. Au programme, une foule de conférences en classe, ou à distance, animées bénévolement par des centaines d'entrepreneurs passionnés! Voilà une belle manière de mettre à l'honneur l'aventure humaine d'entreprendre à l'occasion de la Journée nationale de la culture entrepreneuriale et de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat.

« Malgré les défis de l'année scolaire en cours, des intervenants scolaires de partout au Québec continuent à adapter leurs pratiques pour offrir, par exemple, une activité de sensibilisation comme une conférence. Bravo et merci pour l'ensemble des efforts que vous déployez chaque jour en faveur de nos jeunes! » affirme Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

« La Semaine des entrepreneurs à l'école permet aux jeunes d'être témoins de l'aventure humaine d'entreprendre et d'avoir le goût de donner vie à leurs idées. Notre gouvernement est fier d'appuyer OSEntreprendre dans sa démarche pour stimuler l'esprit d'entreprendre des Québécoises et Québécois », a conclu Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, au nom du Secrétariat à la jeunesse.

« L'esprit d'entreprendre, intégré à nos démarches éducatives, permet aux élèves de vivre des expériences signifiantes et concrètes. Merci de soutenir les adolescents dans leur pouvoir d'action, dans leurs idées créatives! », précise Julie Thibault, directrice de l'École secondaire de Cabano.

Lory Gendron, fondatrice et directrice générale de GPM Environnement ltée, qui a animé une conférence l'an dernier, ajoute : « C'est une belle expérience aussi enrichissante pour moi que pour les jeunes. J'espère les avoir motivés à essayer et à oser entreprendre des projets, petits et grands. »

Ces rencontres seront partagées sur la page Facebook d'OSEntreprendre.

À propos de la Semaine des entrepreneurs à l'école

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Avec la Semaine des entrepreneurs à l'école, il sensibilise annuellement des milliers de jeunes du primaire à l'université partout au Québec, par des conférences gratuites offertes à l'école ou à distance en 2020 par un entrepreneur de leur communauté. La Semaine des entrepreneurs à l'école est une réalisation d'OSEntreprendre et une initiative de la Caisse de dépôt et placement du Québec, appuyée par le Gouvernement du Québec.

