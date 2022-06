DES COMMERÇANTS TRÈS INQUIETS DES IMPACTS NÉGATIFS DE L'INSERTION DU TRAMWAY EN SURFACE SUR RENÉ-LÉVESQUE

QUÉBEC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Soucieuse de connaître l'opinion de ses membres au regard du projet de tramway, la Société de développement commercial du quartier Montcalm (SDC Montcalm) a mandaté une firme indépendante pour réaliser un sondage. L'exercice a notamment permis de connaître le point de vue des membres sur le projet comme tel et de mettre en lumière les vives inquiétudes des commerçants relativement à l'insertion du tramway en surface sur René-Lévesque, entre Salaberry et Bourlamaque.

« En effet, l'étude menée très récemment par la firme SOM démontre que seulement 37 % des répondants sont en faveur du projet de tramway dans son ensemble et que plus des deux tiers des répondants sont contre le mode d'insertion envisagé en surface sur René-Lévesque », mentionne le président de la SDC Montcalm, monsieur Jean-Sébastien Adem.

Plus précisément, le partage de la route et l'accès considérablement réduit aux établissements sont intimement liés et constituent les plus importantes préoccupations, aussi bien pendant qu'après les travaux.

Les commentaires recueillis font notamment état d'enjeux pour le stationnement, de problèmes récurrents de fluidité de la circulation et d'un défi insurmontable pour les camions qui doivent nécessairement approvisionner régulièrement les entreprises, lesquelles ont parfois un seul accès à l'avant de leur commerce dans le secteur à proximité de René-Lévesque.

« Globalement, 95 % des répondants au sondage sont d'avis que la période des travaux aura un impact négatif ou très négatif sur leur commerce, même que 44 % croient que les travaux pourraient potentiellement résulter en la fermeture de leur entreprise, malgré que la Ville propose un programme de compensation pour la période des travaux qui prévoit jusqu'à 30 000 $ en dédommagement par année », ajoute monsieur Adem.

Pour la SDC Montcalm, ce n'est plus une question d'information à propos du projet de tramway, c'est plutôt le moment de trouver des solutions tangibles pour les commerçants. À cette fin, la SDC va continuer de représenter les intérêts de ses membres auprès du Bureau de projet du tramway ainsi que des élus pour trouver des aménagements possibles et répondre aux craintes soulevées lors de la consultation.

« Cela dit, on parle depuis le début d'acceptabilité sociale du projet de tramway. Nous considérons qu'il faut aussi que les autorités municipales se soucient de son acceptabilité commerciale auprès des PME le long du tracé, qui seront directement touchées par le projet », conclut le président de la SDC Montcalm.

À PROPOS DE LA SDC MONTCALM

La Société de développement commercial du quartier Montcalm a pour mission de développer des stratégies pour assurer la vitalité commerciale de son quartier. Financée par ses 185 membres, elle favorise le rayonnement et la notoriété du secteur commercial tout en créant un milieu propice à la prospérité et la pérennité de ses membres. Elle se distingue et développe son image de marque grâce à son appellation « Quartier des arts », qu'elle incarne par les lieux de culture qu'on y retrouve, le mobilier urbain installé sur son territoire, les événements publics et les promotions qu'elle orchestre.

