Benefits Canada récompense de grandes organisations pour leurs initiatives et leurs stratégies visant à soutenir le mieux-être de leurs employés pendant la pandémie

TORONTO, le 16 oct. 2020 /CNW/ - Morneau Shepell est fière d'annoncer que cinq de ses clients ont été retenus parmi les finalistes des prix Workplace Benefits Awards 2020 de Benefits Canada. Cette année, les finalistes sont notamment Rogers Communications Inc. dans la catégorie du coronavirus et des avantages sociaux (plus de 5 000 employés); 3M, la Banque Scotia et la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail dans la catégorie de la santé mentale; et 3M, le groupe de clubs CAA et Rogers Communications Inc. dans la catégorie de la santé et du mieux-être.

« Nos clients se sont surpassés pendant la pandémie de COVID-19 afin de s'assurer que leurs employés ont accès à du soutien d'experts en santé mentale et mieux-être, a déclaré Stephen Liptrap, président et chef de la direction de Morneau Shepell. Nous sommes très fiers que ces organisations novatrices soient reconnues pour leurs efforts en faveur du mieux-être de leurs employés. En cette période, ces prix sont un rappel important que des employeurs de partout au Canada agissent en pionniers en créant des environnements de travail qui prennent réellement soin des gens. »

Les prix annuels soulignent le travail des organisations qui apportent un soutien de premier plan pour favoriser le mieux-être physique, mental et financier de leurs employés. Les gagnants ont été choisis au cours d'une table ronde virtuelle de remise de prix le 16 octobre. Parmi les clients de Morneau Shepell, la Banque Scotia est lauréate dans la catégorie de la santé mentale. Morneau Shepell agissait à titre de commanditaire de l'événement.

« Malgré les nombreux défis auxquels font face les employés pendant cette pandémie, nous sommes ravis de constater le nombre important d'organisations qui ont participé aux Workplace Benefits Awards de cette année, a déclaré Jennifer Paterson, éditrice, Benefits Canada. Cette année, plus de 80 organisations ont soumis leur candidature dans la nouvelle catégorie Coronavirus and Benefits (coronavirus et avantages sociaux). Nous sommes fiers de les honorer et heureux de pouvoir compter sur le soutien de notre commanditaire, Morneau Shepell. Chaque employeur finaliste doit être extrêmement fier de ses efforts continus pour favoriser le mieux-être mental, physique et financier de ses employés, particulièrement en ces temps difficiles. »

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est un grand fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être des employés grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients des solutions de calibre mondial afin de favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société, visitez le site morneaushepell.com.

