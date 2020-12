Des chiffres à la hausse, des besoins criants pour les enfants de la DPJ

Un parcours scolaire affecté par la pandémie Cette année, la Fondation prévoit aider deux fois plus de jeunes avec son programme de tutorat . La fermeture des classes, le passage des enseignements au format virtuel ; tous ces changements ont engendré des difficultés supplémentaires pour les enfants de la DPJ dont le parcours, marqué par la souffrance, ne facilite pas les apprentissages. Une mise à niveau est nécessaire pour plus de 300 d'entre eux, qu'ils soient dans leur famille ou en centre de réadaptation.

Un impact majeur pour les jeunes adultes

En raison de la pandémie, la Fondation a mis en place un nouveau programme de soutien afin d'aider une centaine de jeunes de la DPJ devenus adultes. La perte d'emplois à temps partiel, le besoin de s'équiper technologiquement pour suivre les cours et l'isolement ont créé beaucoup d'anxiété chez ces jeunes de 18 à 29 ans. La Fondation leur apporte un soutien financier afin de couvrir des besoins concrets comme le logement, l'alimentation, le transport et surtout, leur permettre de se concentrer sur leur projet de vie.

Un besoin de bouger… différemment

Avec la règlementation des salles de sport et les mesures sanitaires, les intervenants se sont tournés vers la Fondation afin de faire bouger de façon originale et sécuritaire les quelque 450 jeunes hébergés à Montréal. Des demandes ont été faites, entre autres, pour offrir en 2021, des séances de boxe dans tous les centres et pour créer des parcours ludiques et sportifs.

Vu l'ampleur des besoins et la vulnérabilité des enfants de la DPJ, la Fondation sonne l'alarme pour éviter les séquelles permanentes. Elle fait appel à la générosité de toute personne préoccupée par l'avenir des jeunes en besoin de protection afin de leur offrir un Noël heureux et de poursuivre le financement de programmes qui feront une différence énorme en cette période de crise.

Contribuez à la campagne d'urgence de la Fondation du Centre jeunesse de Montréal en faisant un don au fondationcjm.ca/noel2020 ou par téléphone au 514 593-2676

SOURCE Fondation du Centre jeunesse de Montréal

Renseignements: Pour toute demande d'entrevue, contactez : Marie-Hélène Vendette, Directrice communications, marketing et campagnes annuelles, 514 358-9105, [email protected]