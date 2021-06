L'étude est l'une des rares à se pencher sur le niveau de scolarité de la mère et du père, et à identifier les effets protecteurs des deux côtés

SEATTLE, 11 juin 2021 /CNW/ - Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la faculté de médecine de l'Université de Washington et du Centre for Global Health Inequalities Research (CHAIN) a révélé une réduction importante du risque de décès chez les enfants associée à un niveau de scolarité plus élevé des parents.

Selon l'étude, une seule année de scolarité de la mère réduit de 3 % le risque de décès chez les enfants de moins de 5 ans et les enfants nés de mères ayant 12 ans de scolarité sont plus de 30 % moins susceptibles de mourir avant l'âge de 5 ans que ceux nés de mères sans éducation. Les enfants dont le père a 12 ans de scolarité sont plus de 17 % moins susceptibles de mourir avant l'âge de 5 ans que ceux nés de pères sans éducation.

« Cette recherche est passionnante en raison de la constance des effets positifs de l'éducation selon les régions géographiques et au fil du temps, a déclaré Hunter York, auteur principal de l'étude. Bien que ces données n'aient aucun lien de causalité, elles mettent en évidence une relation qui va au-delà de l'influence des comportements corrélés à un faible niveau de scolarité, comme le tabagisme, ou à des interventions stratégiques qui visent à améliorer la survie des enfants indépendamment du niveau de scolarité des parents, comme les services de planification familiale gratuits. Il s'agit de mécanismes importants qui influencent la relation entre l'éducation et la santé des enfants, mais nos résultats suggèrent une fonction bénéfique de l'éducation en soi. »

Les auteurs de l'étude ont souligné l'importance de poursuivre les recherches sur le niveau de scolarité du père, qui a été beaucoup moins étudié que celui de la mère.

« Même après avoir pris en compte le niveau de scolarité de la mère, celui du père doit aussi être pris en compte, a déclaré la professeure Emmanuela Gakidou, l'une des principales auteures de l'étude. La majorité des études ne portent que sur les années de scolarité de la mère, mais il est essentiel de comprendre et d'analyser le lien entre les deux et de ne pas sous-estimer les effets du niveau de scolarité du père à la survie de l'enfant. »

Plus de 300 études provenant de 92 pays ont été incluses dans l'analyse, ce qui représente plus de trois millions d'enfants nés vivants. Les chercheurs ont constaté que l'effet protecteur de la scolarisation des parents augmente à mesure que l'enfant vieillit, mais qu'il est très important pour tous les groupes d'âges des enfants de moins de 5 ans.

Pour les nouveau-nés (de 0 à 27 jours), chaque année de scolarité supplémentaire de la mère réduit le risque de mortalité de 1,5 %. Chaque année de scolarité du père réduit le risque de 1,1 %.

Pour les nourrissons (de 1 à 11 mois), chaque année de scolarité de la mère réduit le risque de mortalité de 3,7 %. Chaque année de scolarité du père réduit le risque de 1,8 %.

Pour les jeunes enfants (de 1 à 4 ans), chaque année de scolarité de la mère réduit le risque de mortalité de 4,4 %. Chaque année de scolarité du père réduit le risque de 2,2 %.

La relation était présente dans toutes les régions et après avoir pris en compte la fortune ou les revenus, le niveau de scolarité du partenaire et le sexe de l'enfant.

« Il faut réduire davantage la mortalité infantile, et il pourrait être essentiel de réaliser des investissements dans l'éducation pour y parvenir, a déclaré le professeur Terje Andreas Eikemo, responsable de l'étude au sein du CHAIN. Il est temps que l'éducation soit inscrite à l'ordre du jour de la politique internationale en tant que facteur déterminant de la survie des enfants à l'échelle mondiale. »

Il est important de noter que l'étude a également révélé que l'impact de chaque année supplémentaire de scolarité sur la survie de l'enfant reste le même pour l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Ceci indique qu'en se concentrant uniquement sur l'éducation primaire, les possibilités de réduire le nombre de décès d'enfants de moins de 5 ans et de leur donner les meilleures chances de survie s'évanouiront.

« Même à travers les générations, l'éducation et la santé sont entreliées, a déclaré Kam Sripada, l'un des auteurs principaux de l'étude. L'accès universel à une scolarisation de qualité doit être une priorité dès les premières années jusqu'à l'enseignement supérieur, pour aider à la fois la génération actuelle à atteindre son potentiel et la prochaine génération à survivre et à prospérer. »

L'étude a été financée par le Conseil norvégien de la recherche, la Fondation Bill & Melinda Gates et la Commission de la Fondation Rockefeller et de l'Université de Boston sur les déterminants sociaux, les données et la prise de décision (commission 3-D).

