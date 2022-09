MONTRÉAL, le 8 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Des médecins et psychologues annoncent le lancement d'un nouveau programme personnalisé, Donnez-vous du pepMC, qui fournit des outils et des techniques « sur demande » pour améliorer sa santé mentale.

Moyens optimaux pour améliorer l'humeur et stimuler la santé mentale alors que les Canadiens se remettent de la pandémie

De nombreux Canadiens ont connu une détérioration de leur santé physique et mentale pendant la pandémie en raison de nombreux facteurs, notamment le manque d'exercice, l'augmentation du temps d'écran, les mauvaises habitudes alimentaires, la prise de poids, l'isolement social accru et la solitude. Pour aggraver les choses, notre accès aux services de santé était plus limité qu'à l'habitude. Une solution possible? Les outils et techniques « sur demande », offerts par voie numérique, pour améliorer notre santé physique, mentale ou émotionnelle. C'est un coup de pouce dont nous avons grand besoin alors que nous nous remettons sur les rails maintenant que la pandémie est chose du passé.

La situation peut être particulièrement difficile pour les vétérans canadiens qui, selon une étude récemment publiée, ont présenté des symptômes accrus d'anxiété, de dépression et de trouble de stress post-traumatique (TSPT) pendant la pandémie. * Les vétéranes présentaient des symptômes plus graves que les hommes et environ la moitié de tous les vétérans ont déclaré avoir de la difficulté à accéder aux services de soins de santé traditionnels. Près de 20 % des vétérans ont utilisé des services de télésanté pour avoir accès à des soins de santé mentale, et les résultats étaient si bons que plus de 72 % ont indiqué qu'ils s'en tiendraient à la télésanté plutôt qu'aux soins de santé en personne si ces derniers n'étaient pas pratiques ou facilement accessibles.

Le programme de santé en ligne MissionVAV.com (financé par le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille) a été mis à la disposition des vétérans et de leur famille tout au long de la pandémie avec des résultats probants. Les données présentées récemment démontrent que les participants peuvent être formés à faire plus d'exercice, à mieux dormir, à réduire leur stress, à mieux manger et à perdre du poids. Une fois de plus, les participantes présentaient des symptômes plus graves de santé mentale et de fatigue au début.

Les missions ont entraîné une amélioration considérable sur le plan de l'exercice quotidien, du sommeil, de la fatigue et des symptômes de santé mentale. Plus de 40 % de ceux qui avaient besoin de réduire leur poids ont perdu au moins 5 lb. De plus, près de 80 % des participants ont terminé la mission visant à adopter des habitudes de vie plus saines. Et ceux qui ont enregistré leur chien comme compagnon d'exercice ont obtenu des résultats encore plus élevés avec un taux de réussite de 95 %!

Grâce aux commentaires des vétéranes et au nouveau financement d'Anciens Combattants Canada, l'équipe de MissionVAV lance maintenant la mission Donnez-vous du pep. Cette mission est un défi en ligne qui offre aux participants des outils et des techniques numériques à portée de main. Elle permet de faire le suivi de leur santé physique, mentale et émotionnelle au moment où ils en ont le plus besoin, avec le retour en classe des enfants et le retour au travail des adultes.

Et le meilleur aspect de cette mission est qu'elle est gratuite, amusante et entièrement confidentielle.

Si l'idée d'apprendre et d'essayer de nouvelles techniques et de vous équiper d'outils « sur demande » vous paraît intéressante et stimulante, cela signifie que vous êtes prêt à vous joindre à la mission Donnez-vous du pepMC de huit semaines.

La mission Donnez-vous du pepMC est une mission d'équipe de huit semaines qui commence le 12 septembre 2022. Chaque semaine, vous apprendrez et mettrez en pratique une technique différente que vous pourrez adapter à votre personnalité. Bien entendu, l'exercice fait aussi partie du programme.

Cette mission est une excellente façon pour les Canadiens et leur famille de travailler collectivement et de s'entraider tout en apprenant à maîtriser leur humeur et à améliorer leur santé mentale.

Ça vous intéresse?

Jetez-y un coup d'œil… C'est un programme gratuit qui ne nécessite aucun engagement, et vos renseignements personnels ne sont jamais communiqués à qui que ce soit.

Vous pouvez même adhérer en utilisant un pseudonyme et rester anonyme.

Il est ouvert à toutes les personnes qui veulent surmonter la pandémie et améliorer leur santé physique et mentale.

Inscription

Missionvav.com

Formez une équipe avec votre famille, vos amis ou vos collègues. Si vous n'avez pas d'équipe, vous pouvez toujours vous joindre à l'équipe interne de MissionVAV et vous faire de nouveaux amis.

Organisation MissionVAV

MissionVAV est un programme de santé et de bien-être en ligne s'adressant aux vétérans des Forces armées canadiennes et à leur famille. Le programme a été conçu pour aider les vétérans à adopter un mode de vie plus sain tout en tissant des liens plus étroits avec les membres de la communauté des vétérans de partout au pays.

Le programme MissionVAV a reçu cinq ans de financement du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille.

*https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20008198.2021.2012374

