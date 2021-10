« L'étude Global Flourishing Study est exactement le type de travail nécessaire pour comprendre en profondeur l'interaction des éléments clés de l'expérience humaine qui nous aident à bien vivre, à être heureux et à avoir un sens et un but, a déclaré le codirecteur du projet », Dr Tyler VanderWeele, le John L. Loeb et Frances Lehman Loeb, professeur d'épidémiologie et directeur du programme Human Flourishing à Harvard, qui a publié des articles importants sur l'évaluation de l'épanouissement humain dans des revues scientifiques de premier plan comme JAMA et Proceedings of the National Academy of Sciences. « La conception de la recherche longitudinale nous permettra de faire progresser considérablement les connaissances scientifiques sur les déterminants de l'épanouissement humain. »

Le directeur du projet, Dr Byron Johnson, professeur distingué de sciences sociales et directeur de l'Institute for Studies of Religion de Baylor, a également commenté l'importance des données pour mieux comprendre le rôle de la religion dans un contexte mondial : « C'est une occasion extraordinaire pour l'équipe de Baylor-Harvard de mener une étude d'experts comme celle-ci. La taille de notre échantillon étant très importante, nous serons en mesure d'examiner toutes les grandes religions du monde et le rôle qu'elles jouent, le cas échéant, dans l'épanouissement humain. »

Le panel comprendra des personnes originaires de l'Afrique du Sud, de l'Allemagne, de l'Argentine, de l'Australie, du Brésil, de l'Égypte, de l'Espagne, des États-Unis, de l'Inde, de l'Indonésie, d'Israël, du Japon, du Kenya, du Mexique, du Nigéria, des Philippines, de la Pologne, du Royaume-Uni, de la Russie, de la Turquie, de la Tanzanie et de l'Ukraine.

Au cours des cinq prochaines années et plus, l'équipe analysera des données longitudinales sur les tendances, les déterminants, les composantes et les causes sociaux, psychologiques, spirituels, politiques, économiques et sanitaires de l'épanouissement humain. « Il existe plusieurs exemples d'études probabilistes représentatives à l'échelle nationale qui suivent les mêmes répondants au fil du temps dans un seul pays, a expliqué Dr Rajesh Srinivasan, directeur de la recherche mondiale du Gallup World Survey, mais peu d'entre eux ont tenté de couvrir plusieurs pays. La portée de ce projet est sans précédent et il est probable qu'il produise des renseignements précieux pour les enquêtes mondiales à l'aide de ce type de méthodologie. »

La conception du questionnaire a fait l'objet d'une élaboration et d'une rétroaction approfondies, y compris des mois de travail sur le raffinement des questions, de la traduction, des tests cognitifs et du pilotage. Ce travail est résumé dans un rapport détaillé de Gallup.

L'équipe de recherche travaillera en partenariat avec le Center for Open Science pour faire des données de l'étude Global Flourishing une ressource en libre accès afin que les chercheurs, les journalistes, les décideurs politiques et les éducateurs du monde entier puissent obtenir des informations détaillées sur ce qui constitue une vie épanouie. Dr David Mellor, directeur des politiques du Center for Open Science, a commenté : « La rigueur et la transparence appliquées à son analyse accroîtront la confiance dans la recherche qui découle de ce travail et réduiront les obstacles à l'accès mondial et équitable à ces informations. Nous ne pourrions pas être plus heureux de nous associer à ces équipes pour soutenir ce processus. »

Dans l'ensemble, l'objectif est de construire un domaine d'études mature autour de la science de l'épanouissement humain, en produisant des résultats de recherche qui influeront sur l'orientation des politiques sociales et sanitaires. Comme l'a fait remarquer Jim Clifton, chef de la direction de Gallup, « L'étude Global Flourishing est une innovation méthodologique qui peut vraiment changer le monde - vraiment changer la façon dont le monde est dirigé. » Dr VanderWeele a fait écho à ces sentiments : « C'est une occasion formidable. Nous sommes très heureux de voir ce que nous, et d'autres chercheurs du monde entier, allons apprendre. »

Compte tenu de l'ampleur du projet, le soutien conjoint d'un consortium de bailleurs de fonds était nécessaire pour rendre l'étude Global Flourishing financièrement viable, notamment le soutien de la John Templeton Foundation, du Templeton Religion Trust, de la Templeton World Charity Foundation, du Fetzer Institute, de la Paul Foster Family Foundation, de la Wellbeing for Planet Earth Foundation, du Well Being Trust et de la David & Carol Myers Foundation.

Outre les Drs Johnson et VanderWeele, les membres de l'équipe Baylor-Harvard sont les Drs : Matt Bradshaw, Merve Balkaya-Ince, Brendan Case, Ying Chen, Alex Fogleman, Sung Joon Jang, Philip Jenkins, Thomas Kidd, Matthew T. Lee, Jeff Levin, Tim Lomas, Katelyn Long, Van Pham, Sarah Schnitker, John Ssozi, Robert Woodberry et George Yancey.

À propos de l'Institute for Studies of Religion de Baylor

Fondé en 2004, l'Institute for Studies of Religion (ISR) de Baylor lance, soutient et mène des recherches sur la religion, impliquant des chercheurs et des projets couvrant l'ensemble du spectre intellectuel : l'histoire, la psychologie, la sociologie, l'économie, l'anthropologie, les sciences politiques, la philosophie, l'épidémiologie, la théologie et les études religieuses. Notre mandat s'étend à toutes les religions, partout et tout au long de l'histoire, et englobe l'étude des effets de la religion sur le comportement prosocial, la vie familiale, la santé de la population, le développement économique et les conflits sociaux. Tout en s'efforçant toujours de faire preuve d'une objectivité scientifique appropriée, nos chercheurs traitent la religion avec le respect que les questions sacrées exigent et méritent.

À propos du programme Human Flourishing de Harvard

Fondé en 2016, le programme Human Flourishing de l'Institute for Quantitative Social Science de l'Université Harvard vise à étudier et à promouvoir l'épanouissement humain et à élaborer des approches systématiques de la synthèse des connaissances entre les disciplines. Les recherches du programme contribuent à la vaste question de savoir comment les connaissances des sciences sociales quantitatives peuvent être intégrées à celles des sciences humaines sur les questions d'épanouissement humain et comment réaliser au mieux cette synthèse des connaissances entre les disciplines. Le programme vise à unifier davantage les sciences sociales et humaines empiriques. Le programme produit des publications de recherche et parraine des activités éducatives, comme des cours, des séminaires, et des conférences, pour la communauté de l'Université Harvard, qui visent toutes à rassembler les connaissances entre les disciplines et à réfléchir sur la façon dont les connaissances de différentes disciplines pourraient former un tout cohérent.

À propos de Gallup

Gallup est une société internationale d'analyse et de conseils qui compte plus de 80 ans d'expérience dans la mesure de l'opinion publique et du développement humain. Dans le cadre de ses propres recherches et de partenariats de travail avec des organismes gouvernementaux, sans but lucratif et philanthropiques, Gallup élabore des indicateurs pour mesurer les indicateurs clés de développement mondial et de responsabilité sociale au fil du temps.

À propos du Center for Open Science (COS)

Fondé en 2013, le COS est un organisme de changement culturel sans but lucratif dont la mission est d'accroître l'ouverture, l'intégrité et la reproductibilité de la recherche scientifique. Le COS poursuit cette mission en créant des communautés autour des pratiques de science ouverte, en appuyant la recherche en métascience et en élaborant et maintenant à jour des outils logiciels gratuits, y compris l'Open Science Framework (OSF). Pour en savoir plus, visitez le cos.io.

Personne-ressource : Alex Fogleman, Ph. D., chef du projet GFS, Institute for Studies of Religion, Université Baylor, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1672262/GFS_baylor_University.jpg

SOURCE Baylor University

Liens connexes

www.baylor.edu