TORONTO, le 1er sept. 2020 /CNW/ - D'éminents experts de tout le pays font front commun pour aider à relancer la recherche sur le cancer au Canada après une période de ralentissement.

Le Dr Florian Kuchenbauer, clinicien et chercheur spécialisé dans les cancers du sang de la Colombie-Britannique, est à la tête de la toute nouvelle Research Super Team, une équipe de scientifiques qui ont unis leurs efforts pour recueillir des fonds et faire valoir l'absolue nécessité d'appuyer la recherche sur les cancers du sang.

La Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC) - le plus grand organisme de santé du pays se consacrant au financement de la recherche sur tous les cancers du sang et un important organisme de financement de la recherche sur les cancers du sang au Canada - donne aujourd'hui le coup d'envoi au Mois de la sensibilisation aux cancers du sang et invite les Canadiens à appuyer les scientifiques qui se battent pour faire avancer les recherches en cours et mettre au point de nouveaux traitements.

« Nous appuyons la communauté de la recherche sur les cancers du sang du Canada, déclare Alicia Talarico, présidente de la SLLC, et nous applaudissons sa décision sans précédent de recueillir des fonds pour mettre au point des traitements contre les cancers du sang et aider les personnes touchées par la maladie. Nous sommes à un moment charnière de notre mission de vaincre les cancers du sang, et bien que la COVID-19 nous ait fait perdre de la vitesse, nous ne la laisserons pas mettre un frein à nos progrès. »

Le Dr Kuchenbauer et les autres scientifiques de la Researcher Super Team sont des experts du domaine qui participent actuellement à des études visant à prévenir, à détecter et à traiter les cancers du sang. Les fonds amassés par la Research Super Team s'inscriront dans l'événement phare annuel de la Société de leucémie et lymphome du Canada : la Marche Illumine la nuit. Cet événement génère la plus grande partie du financement des recherches sur les cancers du sang et des programmes communautaires. L'an dernier, grâce à nos collecteurs de fonds et à nos donateurs de partout au pays, plus de 6,6 millions de dollars ont été recueillis dans le cadre d'Illumine la nuit. Même si les Canadiens ne marcheront pas ensemble cette année en raison de la COVID-19, les équipes de collecte de fonds d'Illumine la nuit travaillent activement à recueillir des fonds pour la recherche et les services à la communauté. Pour célébrer leurs réalisations, honorer les héros de la communauté et nous souvenir des êtres chers disparus, la SLLC organisera un événement Illumine la nuit qui sera diffusé à l'échelle nationale le 24 octobre 2020.

« La pandémie sera un jour chose du passé, mais pas les cancers du sang, affirme le Dr Kuchenbauer. Notre objectif est de surmonter les défis que pose la pandémie de COVID-19 pour les patients, les cliniciens et les chercheurs, et d'amener la recherche sur les cancers du sang à un niveau supérieur. Les Canadiens méritent le traitement le plus moderne et le plus efficace qui soit, sans restriction ni compromis. »

La SLLC finance la recherche sur le cancer depuis longtemps. Tout a commencé en 1955, lorsque cinq femmes de Toronto, préoccupées par le manque de recherches sur les cancers du sang, ont entrepris de recueillir des fonds. Depuis 2000, la SLLC a investi plus de 40 millions de dollars dans la recherche pour mieux comprendre les causes sous-jacentes de la maladie, mettre au point de meilleurs traitements et sauver plus de vies. Grâce à la recherche, les taux de survie de ceux qui reçoivent un diagnostic de cancer du sang ont doublé, triplé, voire même quadruplé depuis 1960.

Les Drs Sabine Mai du Manitoba, Trang Hoang et Guy Sauvageau du Québec, Gilles Robichaud du Nouveau-Brunswick, Mani Larijani de la Colombie-Britannique et Fabio Contu du Manitoba se sont joints à la Research Super Team pour redonner un élan à la recherche sur les cancers du sang, accélérer la mise au point de traitements et améliorer les résultats pour de nombreux Canadiens. Pour en savoir plus sur la Researcher Super Team, visitez Illuminelanuit.ca/ResearcherTeam.



À propos de la Société de leucémie et lymphome du Canada

La Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC) est le plus grand organisme de santé bénévole canadien se consacrant au financement de la recherche sur les cancers du sang. La SLLC finance la recherche vitale sur les cancers du sang dans tout le pays et fournit de l'information et des services de soutien gratuits aux personnes atteintes d'un cancer du sang et à leurs proches. Notre mission est de guérir la leucémie, le lymphome, la maladie de Hodgkin et le myélome, et d'améliorer la qualité de vie des Canadiens touchés par les cancers du sang.

Pour obtenir de l'information personnalisée sur la maladie, les traitements et les services de soutien, communiquez avec notre personnel au 1-833-222-4884. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Visitez le site sllcanada.org pour en savoir plus.

