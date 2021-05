Des chefs de file de l'industrie de partout à travers le Canada lancent la Coalition pour une utilisation responsable du plastique et engagent une action en justice contre le gouvernement fédéral

La Coalition a été lancée en réponse à la décision du gouvernement fédéral de désigner tous les produits manufacturés en plastique comme étant toxiques.

L'Ordonnance présente des obstacles à la réalisation d'une économie circulaire au Canada : des résultats environnementaux négatifs, une augmentation des coûts pour les consommateurs et une grave incertitude du marché.

OTTAWA, ON, le 19 mai 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, un groupe de chefs de file de l'industrie a lancé la Coalition pour une utilisation responsable du plastique (CURP) afin d'engager une action en justice contre le gouvernement fédéral.

Le 12 mai, le gouvernement fédéral a ajouté tous les « produits manufacturés en plastique » à l'annexe 1, la liste des substances toxiques de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE). Cette décision n'est pas étayée par des données scientifiques disponibles et aura des conséquences imprévues et de grande portée, y compris au-delà de nos frontières.

Par conséquent, les chefs de file de l'industrie de partout à travers le Canada se sont unis pour contester cette mesure législative du gouvernement fédéral, tout en continuant à encourager ce dernier à mettre en œuvre des solutions innovantes fondées sur la science qui permettront de lutter contre les déchets plastiques, telles que l'amélioration des infrastructures de collecte et l'investissement dans un recyclage avancé. Dans le même ordre d'idées, la CURP a déposé un avis de requête auprès de la Cour fédérale du Canada pour contester le décret prévoyant l'ajout de tous les produits manufacturés en plastique à la liste des substances toxiques.

Le plastique n'est pas toxique. Déclarer « toxiques » les produits manufacturés en plastique est un dépassement important de la part du gouvernement fédéral et aura des conséquences néfastes, notamment les suivantes :

Hausse des coûts et de la confusion pour les consommateurs et les petites entreprises ;

Réduction des investissements et de l'innovation dans la chaîne de valeur des plastiques en raison de l'incertitude et des changements dans la réglementation ;

Création d'une incertitude liée à la réglementation autour des autres produits qui pourraient éventuellement être interdits ;

Conséquences négatives sur l'environnement en raison de la promotion des solutions de rechange aux plastiques dont l'empreinte environnementale est plus importante que ces derniers ;

Difficulté accrue de la création d'une économie circulaire pour les plastiques (un système visant l'utilisation continue des ressources et l'élimination du gaspillage) ;

Impossibilité de créer de nouvelles voies de recyclage pour le plastique.

Il est tout simplement faux de qualifier de toxiques tous les produits fabriqués en plastique. L'approche du gouvernement fédéral ne tient pas compte du fait que la majorité des articles fabriqués en plastique sont considérés comme sécuritaires et qu'ils respectent les normes nationales et internationales et, dans le cas des plastiques utilisés pour l'emballage des produits alimentaires, doivent se conformer aux réglementations du gouvernement fédéral veillant qu'ils peuvent être utilisés en toute sécurité. Le problème auquel le pays est confronté n'est pas le plastique, mais la présence de plastique déjà utilisé dans l'environnement, qui est attribuable au comportement humain et au défi systémique en matière de gestion des déchets et de recyclage.

La CURP suit de près les actions du gouvernement fédéral dans ce dossier. Elle continuera à fournir des mises à jour au fur et à mesure de l'évolution de son action en justice contre le gouvernement fédéral.

Stephen Emmerson, Président et PDG, Emmerson Packaging

« En tant que l'une des plus grandes entreprises d'emballage alimentaire au Canada, nous sommes extrêmement préoccupés par les efforts du gouvernement visant à déclarer tous les articles manufacturés en plastique comme étant toxique. Nos produits sont conçus pour conserver la fraîcheur et assurer la salubrité des aliments et de l'eau. Les Canadiens comptent sur des produits comme les nôtres pour soutenir leur vie quotidienne. La désignation de ces produits comme étant toxiques n'est pas fondée dans la science et aura des répercussions importantes sur les entreprises, grandes et petites, partout au pays, y compris au Canada atlantique. Laisser entendre que le plastique pose un risque pour la nourriture ou pour notre approvisionnement en eau est non seulement dangereux, mais aussi tout à fait trompeur. »

Luis Sierra, PDG, Nova Chemicals

« Les matériaux plastiques ont de grandes vertus et continuent de démontrer à quel point elles sont essentielles à la société. Les Canadiens méritent une réponse responsable et efficace au problème des déchets au Canada. Cette réponse doit être fondée sur la science fondamentale et doit s'appuyer sur des décennies de recherche et d'utilisation des plastiques. Étiqueter le plastique comme toxique n'est pas la solution pour atteindre une économie durable et circulaire qui met fin aux déchets de plastiques. Il existe des solutions bien plus bénéfiques pour détourner les déchets de notre environnement naturel et nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement et toutes les parties prenantes pour construire une économie circulaire complète pour les plastiques au Canada. »

Ricardo Cardoso, COO, Malpack Ltd.

« Notre entreprise emploie plus de 300 travailleurs canadiens. Avec cette politique, le gouvernement colle l'étiquette de toxique à notre entreprise -- ignorant le fait que nos films sont les produits les plus respectueux de l'environnement disponible pour transporter en toute sécurité des marchandises à travers le pays. Nous avons besoin d'une politique basée sur la science, pas sur la politique. »

À propos de la CURP

La Coalition pour une utilisation responsable du plastique (CURP) est composée de chefs de file de l'industrie situés au Canada. La Coalition a été formée en réponse à la tentative du gouvernement canadien de désigner tous les produits manufacturés en plastique comme étant toxiques. Ses membres partagent la conviction qu'il faut adopter une approche politique responsable et efficace pour lutter contre les déchets plastiques.

Les membres de la CURP soutiennent des dizaines de milliers d'emplois canadiens à travers le pays : de Richmond, en Colombie-Britannique ; à Fergus, en Ontario ; en passant par Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec ; et Amherst, en Nouvelle-Écosse. Les entreprises membres de la CURP représentent l'ensemble de la chaîne de valeur des plastiques, notamment les recycleurs, les manufacturiers et les distributeurs de produits en plastique. Ces entreprises sont responsables de la création des produits qui soutiennent la vie des Canadiens, notamment le matériel médical, les emballages alimentaires et les matériaux nécessaires à la production d'eau potable.

La CURP et ses membres pensent qu'il existe des solutions bien plus efficaces pour détourner les déchets de l'environnement naturel, notamment en mettant en place un système complet d'économie circulaire.

