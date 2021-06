Des chefs de file de l'industrie canadienne du voyage et du tourisme demandent au gouvernement fédéral de publier un plan de réouverture complet avant le sommet du G7

Les changements à la quarantaine pour les Canadiens entièrement vaccinés accueillis comme une première étape

OTTAWA, ON, le 9 juin 2021 /CNW/ - La Table ronde canadienne du voyage et du tourisme (ci-après la « Table ronde ») salue la décision du gouvernement fédéral de retirer l'obligation de quarantaine à l'hôtel pour les Canadiens entièrement vaccinés et de réduire la durée de la quarantaine en fonction des résultats des tests effectués à l'arrivée comme un important premier pas dans la bonne direction, mais d'autres changements sont nécessaires pour soutenir la relance de l'industrie.

Dans cette optique, le gouvernement fédéral doit publier un plan de réouverture complet pour les voyages internationaux et nationaux, surtout pour les voyageurs étrangers entièrement vaccinés qui visitent le Canada.

Alors que le premier ministre Trudeau et la vice-première ministre Freeland se rendent au Royaume-Uni pour assister au Sommet du G7 et participer à des discussions sur la mise en place d'un passeport vaccinal international, le Canada fait encore figure d'exception parmi ses homologues du G7, car il n'a pas encore annoncé de plan de réouverture complet.

La Table ronde exhorte le gouvernement fédéral à publier un plan stratégique basé sur les recommandations formulées dans le rapport du Comité consultatif d'experts en matière de tests et de dépistage de la COVID-19, présenté au gouvernement fédéral le mois dernier.

Les Canadiens collaborent à l'effort national en se faisant vacciner. Il est maintenant temps que le gouvernement fédéral fournisse des directives claires, opportunes et sécuritaires en lien avec les voyages au Canada. Bien que des mesures de quarantaine pour les Canadiens entièrement vaccinés soient présentées dans l'annonce d'aujourd'hui, cette dernière n'aborde pas les mesures frontalières, les exigences en matière de tests et les restrictions en matière de quarantaine pour les Canadiens partiellement vaccinés et les ressortissants étrangers entièrement vaccinés.

« Aujourd'hui, nous avons obtenu des précisions relatives aux voyages des Canadiens entièrement vaccinés. Il s'agit d'un premier pas important dans la bonne direction. J'exhorte le gouvernement a utilisé le G7 comme plateforme pour annoncer une stratégie de réouverture complète qui mettra le Canada au diapason de la plupart des autres pays du G7 plutôt qu'une série d'annonces à la pièce. », a déclaré Perrin Beatty, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada.

« Avec l'augmentation du taux de vaccination et la diminution du nombre de cas, nous devons nous tourner vers des politiques avant-gardistes, fondées sur la science, et commencer à envisager entre autres la réouverture de la frontière. Un plan holistique à l'échelle du Canada est nécessaire pour offrir une certitude aux entreprises et aux employés de l'industrie au pays. Nous voyons les provinces combler les lacunes engendrées par l'absence d'un plan fédéral de réouverture, mais cette façon de faire créera de la confusion pour les voyageurs », a ajouté Beth Potter, présidente et directrice générale de l'Association de l'industrie touristique du Canada.

À propos de la Table ronde canadienne du voyage et du tourisme

La Table ronde canadienne du voyage et du tourisme est une coalition pancanadienne de chefs de file de l'industrie du tourisme et du voyage, notamment des représentants d'aéroports, de compagnies aériennes, d'hôtels et de chambres de commerce du pays, qui s'engagent à travailler ensemble pour relancer les activités de l'industrie de façon harmonieuse et sécuritaire. L'industrie du voyage et du tourisme représente 102 milliards de dollars, des millions d'emplois au Canada et 2,1 % du produit intérieur brut du pays. La Table ronde milite en faveur d'une industrie du tourisme et du voyage sécuritaire et prospère dans tout le Canada.

Membres de la Table ronde canadienne du voyage et du tourisme

ACCOR Evenko Air Canada Fogo Island Inn Air Transat Association des hôtels du Canada (AHC) American Express Global Business Travel InnVest Hotels Association canadienne des agences de voyages Association du transport aérien international (IATA) Avis Budget Group Live Nation Canada Conseil canadien des affaires Marriott Canada Aquariums et zoos accrédités du Canada (AZAC) Canadiens de Montréal Conseil des aéroports du Canada (CAC) Conseil national des lignes aériennes du Canada (CNLA) Canadian Association of Tour Operators (CATO) Porter Airlines Chambre du Commerce du Canada Rainmaker Global Business Development Canadian Gaming Association Rocky Mountaineer Canadian Live Music Association Ticketmaster Chambre de commerce du Montréal métropolitain Toronto Region Board of Trade Chorus Aviation Inc. Association de l'industrie du tourisme du Canada (AITC) Destination Toronto Tourisme Montréal Enterprise Holdings WestJet

SOURCE Table ronde canadienne du tourisme

Renseignements: Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquer avec : Randi Rahamim, [email protected]