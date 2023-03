Annonce de la création d'une coalition de défense des intérêts appelée Innover. Voyager. Canada.

TORONTO, le 2 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, des représentants de Destination Toronto, de la Chambre de commerce de l'Ontario et de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) ont annoncé la formation d'une coalition préconisant l'amélioration du transport aérien à l'aéroport Pearson de Toronto et au Canada.

La coalition -- « Innover. Voyager. Canada. » (IVC) -- est un rassemblement de chefs d'entreprise et de personnalités locales qui unissent leurs forces afin d'assurer que Toronto demeure un leader mondial en matière de transport aérien. La coalition, qui comprend plus de 15 chefs d'entreprise dans des secteurs allant de l'événementiel et du tourisme au développement des affaires et de la ville, soutiendra des initiatives novatrices et technologiques à long terme qui aideront l'aéroport Pearson de Toronto à demeurer un aéroport de classe mondiale et à assurer la prospérité de la ville.

Lors d'une conférence de presse organisée à l'aéroport Pearson de Toronto, des membres d'IVC, dont Deborah Flint (présidente et chef de la direction GTAA), Rocco Rossi (président et chef de la direction de la Chambre de commerce de l'Ontario) et Scott Beck (président et chef de la direction de Destination Toronto), ont annoncé le premier objectif stratégique de la coalition -- le déploiement rapide d'un programme canadien élargi pour les voyageurs dignes de confiance, et l'engagement du gouvernement à accélérer la mise en place de solutions technologiques aux frontières afin d'assurer une circulation plus fluide dans nos aéroports. Les initiatives secondaires comprennent notamment l'amélioration des processus numériques à la frontière et la participation du Canada au programme « Global Entry ».

« Le transport aérien au Canada a dû faire face à des défis importants pour relancer ses activités après la pandémie de COVID-19. La GTAA s'est engagée à œuvrer pour une meilleure expérience des voyageurs internationaux et locaux qui transitent par l'aéroport Pearson de Toronto et les autres aéroports canadiens » », a déclaré Deborah Flint, de la GTAA. « IVC encourage le gouvernement fédéral à mettre en œuvre rapidement un programme élargi pour les voyageurs dignes de confiance afin de simplifier le contrôle de préembarquement, de numériser les déplacements transfrontaliers et de faciliter l'arrivée. »

IVC comprend que la mise en œuvre d'un programme pour les voyageurs dignes de confiance dirigé par le Canada, qui permettrait de réduire l'inspection de sécurité des chaussures et des ordinateurs portables et de contrôler un plus grand nombre de passagers en toute sécurité, est actuellement considérée par le gouvernement. La coalition encourage le gouvernement fédéral à accélérer l'expansion de ce programme.

« Toronto est une ville internationale qui bénéficie d'une excellente réputation dans le domaine de la technologie, et il est essentiel que notre aéroport reflète cette renommée », a déclaré Scott Beck, président et chef de la direction de Destination Toronto. Pour continuer d'attirer des rassemblements, des conférences, des concerts et des événements sportifs d'importance mondiale, nous devons travailler ensemble afin d'innover et de transformer l'expérience des voyageurs. »

« De nombreux programmes pour les voyageurs dignes de confiance ont été mis en œuvre dans le monde entier. Ils constituent un moyen sûr et efficace pour contrôler les voyageurs à faible risque et offrent également une solution rapide pour réduire les files d'attente à la sécurité des aéroports. Le Canada connaît des années de retard par rapport aux autres pays du G7 et du G20 pour ce qui est de la mise en œuvre de solutions technologiques à la frontière. Le moment est venu pour le Canada d'annoncer la mise en œuvre rapide d'un programme élargi pour les voyageurs dignes de confiance », a déclaré Rocco Rossi, président et chef de la direction de la Chambre de commerce de l'Ontario.

GTAA et IVC demandent au gouvernement fédéral d'introduire ce nouveau programme à compter de l'été 2023, et le budget 2023 est une excellente occasion pour la vice-première ministre et le ministre des Finances de répondre directement à ces questions.

À propos d'Innover. Voyager. Canada.

Innover. Voyager. La coalition -- « Innover. Voyager. Canada. » (IVC) -- est un rassemblement de chefs d'entreprise et de personnalités locales qui unissent leurs forces afin d'assurer que Toronto demeure un leader mondial en matière de transport aérien.

La coalition soutiendra des initiatives novatrices et technologiques à long terme qui aideront l'aéroport Pearson de Toronto à demeurer un aéroport de classe mondiale et à assurer la prospérité de la ville de Toronto.

La coalition est constituée d'organisations, de chefs d'entreprise et de leaders locaux basés à Toronto. L'aéroport Pearson fait figure de point d'accueil du Canada, et les membres de la coalition, de par leur diversité, souhaitent vivement laisser une première impression positive aux visiteurs du monde entier.

