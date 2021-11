Des chef-fes d'entreprise canadien-nes reconnaissent l'impasse du statu quo et l'impératif d'agir

MONTRÉAL, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Canada Global publie un rapport intitulé « Des voix canadiennes sur le rôle des entreprises dans la société », co-rédigé par Brian Gallant, ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick et Robert Greenhill, président exécutif de Canada Global, dans lequel 90 Canadien-nes de renom discutent du rôle des entreprises dans la société.

« Constatant l'importance du lien entre le profit et la finalité, Canada Global espère que ce rapport encouragera davantage de chef-fes d'entreprise canadien-nes à accorder plus d'attention directe à la création d'une valeur sociétale partagée », a déclaré M. Greenhill.

En parallèle aux efforts pour relever les défis posés par la COVID-19, les conversations sur la modernisation du capitalisme et sur le renforcement des relations entre la société et les entreprises se sont intensifiées. Nombreuses sont les personnes qui prédisent que ces conversations et mouvements s'accéléreront encore après la pandémie.

« De toute évidence, les chef-fes d'entreprise ressentent la pression de faire plus que simplement générer des profits et de la richesse. Ils et elles comprennent que les Canadien-nes veulent que les entreprises fassent davantage pour contribuer aux efforts collectifs pour relever des défis sociétaux préoccupants comme les inégalités, les changements climatiques et les iniquités », a affirmé M. Gallant.

À travers le monde, des initiatives réexaminent la finalité des entreprises. Sur la base des entrevues réalisées par Gallant et Greenhill, ce rapport tente d'amplifier la voix de Canadien-nes représentant un éventail diversifié de leaders du monde des affaires, d'organismes sans but lucratif et du milieu universitaire, de toutes les provinces canadiennes et d'un territoire, concernant le lien entre le profit et la finalité et les relations évolutives entre la société et les entreprises.

Le rapport mise sur une série d'entrevues réalisées en personne ou virtuellement auprès de 60 chef-fes d'entreprise canadien-nes et de 30 leaders d'opinion sur le rôle des entreprises dans la société. Les personnes interviewées incluent Aaron Regent, Bernard Lord, Christine Bergeron, Chuck Magro, Dan Kelly, le très honorable David Johnston, Faisal Kazi, Goldy Hyder, Guy Cormier, Hassan Yussuff, la Dre Indira Samarasekera, Jerry Dias, John Bragg, John Manley, Kate White, Kevin Sitka, Larry Tanenbaum, Lisa Kimmel, Louis Audet, Marc-André Blanchard, la Dre Marie Delorme, Mark Little, Max Koeune, Michael Denham, Michael McCain, Michael Sabia, Monique Leroux, Perrin Beatty, Rola Dagher, Scott Banda, Sophie Brochu, Suzanne Bergeron, Tamara Vrooman, Walied Soliman, Yung Wu et Zita Cobb.

Le rapport présente les perspectives de chef-fes d'entreprise canadien-nes quant à l'importance de la relation entre la société et les entreprises et aux raisons pour lesquelles les chef-fes d'entreprise devraient s'en soucier - y compris un solide argumentaire d'affaires en faveur du lien entre le profit et la finalité. De plus, les participant-es s'expriment sur la raison d'être des entreprises aujourd'hui et sur leur rôle dans la société à l'avenir.

« Les entrevues démontrent clairement que l'écosystème dans lequel les entreprises fonctionnent va évoluer et devenir très différent de ce qu'il a été au cours des dernières décennies. Ce changement sera motivé par le fait que de plus en plus de Canadien-nes, surtout les jeunes générations, appliquent leurs valeurs à tous leurs choix - notamment pour qui travailler et de qui acheter », a affirmé M. Greenhill.

Les auteurs adressent cinq recommandations aux chef-fes d'entreprise et aux leaders d'opinion canadien-nes pour rétablir la confiance et reconfirmer le rôle positif des entreprises au Canada au 21e siècle :

Toutes les entreprises canadiennes devraient avoir une finalité claire au-delà de celle de faire de l'argent.



Les entreprises canadiennes devraient aligner leurs principaux critères d'évaluation sur les Objectifs de développement durable des Nations Unies.



La communauté canadienne des affaires devrait collectivement se lever pour être comptée et prendre des engagements concrets et assortis d'échéanciers, à affiner tous les trois ans.



Les chef-fes d'entreprises canadiennes devraient contribuer à développer une coopération et une collaboration nationales structurées et y participer activement.



Les entreprises canadiennes devraient exercer un plus grand leadership dans des initiatives et des organisations internationales liant le profit à la finalité.

« Tout se résume essentiellement à ceci : le monde des affaires doit lier le profit à la finalité en créant et en partageant la valeur avec toutes les parties prenantes afin de contribuer à relever les défis auxquels la société et la planète sont confrontées, s'il espère répondre aux attentes croissantes et changeantes des Canadien-nes », a déclaré M. Gallant.

Canada Global (https://global-canada.org) est un organisme non gouvernemental établi à Montréal, engagé à rehausser l'impact positif du Canada dans le monde et à identifier des pratiques exemplaires mondiales qui aident le Canada à relever ses propres défis. Dans un monde de plus en plus multipartite, Canada Global est d'avis que la responsabilité de l'impact mondial ne peut reposer uniquement sur le gouvernement. Toutes les parties prenantes - y compris le secteur privé, les universités, les entrepreneur(-euse)s sociaux(-ales) et les philanthropes - ont un important rôle à jouer.

Le rapport complet est accessible ici : https://global-canada.org

