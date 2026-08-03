CHANGSHA, Chine, 3 août 2026 /CNW/ -- La saison actuellement diffusée de « Singer 2026 » sur Hunan TV et Mango TV présente la distribution internationale la plus étoffée de son histoire.

Figure emblématique de la série « Singer » depuis des années, Jessie J fait son retour cette saison en tant que sensation au sommet des hit-parades. En interprétant « My Way » et « California », elle a captivé le public avec sa voix puissante caractéristique et ses transitions fluides entre les notes.

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Par la suite, John Legend, surnommé le « Parrain de la musique soul », a fait ses débuts sur la scène de The Singer. Musicien détenteur d'un Grand Chelem EGOT, il a interprété les grands classiques « All of Me » et « Imagine ». Sa voix chaleureuse et puissante, ainsi que son accompagnement au piano rempli d'émotion, ont ému les juges en direct et des dizaines de milliers de spectateurs en ligne.

En plus des légendes établies de longue date, cette saison met en vedette trois chanteurs internationaux émergents. L'artiste américain Stanaj fait ses débuts en tant qu'artiste vedette avec le single original « Romantic », un morceau vibrant mêlant R&B et éléments électroniques qui met en valeur des voix pop américaines authentiques.

L'artiste malaisien Azora Chin, qui en est également à ses débuts, combine une grande maîtrise narrative à des prouesses vocales exceptionnelles, naviguant avec aisance entre divers styles musicaux -- de la ballade atmosphérique « March » au morceau puissamment chargé en émotion « As a Monster », tandis que « Grandma's Words » se démarque comme son œuvre la plus marquante et la plus touchante de la saison.

Elliot James Reay, un garçon britannique né dans les années 2000, a fait ses débuts en Chine en tant que chanteur remplaçant. Lors des récentes étapes de qualification, il a accédé à la phase « King of Songs Sprint Month » grâce à la mise en scène grandiose et à la puissance sonore impressionnante de « Skyfall ».

Focus sur Hunan TV et Mango TV pour assister à l'affrontement ultime des forces musicales mondiales sur la scène chinoise.

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SOURCE Hunan TV

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