Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Patrick Weiler, député fédéral de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, David Eby, procureur général et ministre responsable du Logement, Mable Elmore, secrétaire parlementaire pour les services aux aînés et les soins de longue durée, et Karen Elliot, mairesse du district de Squamish, ont annoncé l'inauguration de l'immeuble Westwinds, qui vient ajouter 232 logements locatifs abordables pour les personnes âgées à faible revenu de Squamish.

Le gouvernement du Canada a fourni 40,55 millions de dollars pour financer l'ensemble résidentiel Westwinds. Ce projet est le résultat d'un partenariat entre le gouvernement du Canada, représenté par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), la province, représentée par BC Housing, le district de Squamish, la Squamish Senior Living Society et Polygon Homes.

La Squamish Senior Living Society exploitera les nouveaux logements. Les loyers mensuels varieront entre 767 et 990 $, selon le revenu des locataires. Situé au 38275, Third Ave, l'immeuble de cinq étages comprend des logements d'une chambre et d'une chambre avec coin-détente, dont huit sont accessibles en fauteuil roulant. Les résidents auront également accès à un éventail de commodités, notamment une aire de conditionnement physique, des aires communes polyvalentes et un espace de rangement pour les articles personnels, les vélos et les triporteurs. Les personnes commenceront à emménager le 8 avril 2022.

« Les personnes âgées font partie intégrante de la collectivité de Squamish, et cet ensemble résidentiel aidera des centaines d'aînés à faible revenu à avoir accès à des logements abordables de grande qualité. C'est pourquoi notre gouvernement a investi près de 40,6 millions de dollars pour réaliser la vision de la Squamish Senior Living Society dans ce nouvel immeuble de 232 logements. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Avec le projet d'habitation Westwind qui ouvre ses portes cette semaine, un total de 232 logements abordables seront créés pour les aînés à faible revenu de Squamish. Westwind permettra à un groupe démographique croissant de résidents de Squamish d'avoir accès à un logement sûr et abordable dans leur communauté en pleine croissance. Des programmes et des services importants seront offerts dans l'immeuble afin de favoriser une qualité de vie élevée pour tous les résidents. Ce projet montre ce qui peut être accompli lorsque tous les ordres de gouvernement, les organismes sans but lucratif et le secteur privé s'engagent à travailler ensemble pour offrir des logements abordables dans notre région. » – Patrick Weiler, député fédéral de West Vancouver–Sunshine Coast–Sea to Sky Country

« Grâce à l'ouverture de cet immeuble, des centaines de personnes âgées à faible revenu de Squamish auront le sentiment de sécurité et la tranquillité d'esprit que procure un chez-soi abordable. Nous collaborons avec tous les ordres de gouvernement, ainsi qu'avec les secteurs privé et sans but lucratif, pour offrir des logements de qualité aux personnes âgées de la province, afin qu'elles puissent vivre de façon autonome dans leur collectivité.» - L'honorable David Eby, procureur général et ministre responsable du Logement

« Cet ensemble résidentiel fera une différence importante pour des centaines de personnes âgées de Squamish, qui méritent d'avoir un endroit sûr et abordable où vivre, près de leurs amis et de leurs proches. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour répondre au besoin de logements pour aînés dans toute la province. » - Mable Elmore, secrétaire parlementaire pour les services aux aînés et les soins de longue durée

« Le district de Squamish est vraiment ravi de soutenir ce projet et d'être maintenant témoin de son succès, alors que les personnes âgées de notre communauté sont prêtes à y emménager. L'abordabilité du logement est l'un de nos problèmes les plus urgents, et il faut des efforts concertés de tous les ordres de gouvernement, de nos organismes sans but lucratif dévoués ainsi que des promoteurs privés afin de faire une différence. Pour le bien-être de notre collectivité, il est essentiel que des logements sûrs et abordables soient disponibles pour soutenir les résidents à toutes les étapes de leur vie, et cet ensemble résidentiel contribue grandement à cet objectif. Squamish s'efforce d'aborder la question de l'abordabilité dans tout le continuum du logement; nous remercions tous les partenaires des efforts de collaboration qu'ils ont déployés afin que ce projet devienne réalité. » - Karen Elliot, mairesse du district de Squamish

« La Squamish Senior Living Society est heureuse d'annoncer l'ouverture de Westwinds. Ce projet est le fruit d'une collaboration unique entre les trois ordres de gouvernement, le secteur privé et notre société. Nous sommes très reconnaissants envers notre partenaire Polygon Homes, qui a réussi à produire un bâtiment magnifique et bien construit qui a dépassé toutes nos attentes. La Société se réjouit de pouvoir répondre aux besoins de logement des personnes âgées de Squamish et de la région environnante pendant de nombreuses années à venir. » - Laura Modray, directrice générale, Squamish Senior Living Society

« Polygon est fier de sa participation à la conception et à la construction de Westwinds. Ce fut un privilège pour notre équipe de travailler avec la Squamish Senior Living Society et tous les ordres de gouvernement pour construire des logements qui enrichiront la vie de leurs occupants. Westwinds est un excellent exemple de la façon dont les partenariats publics et privés permettent de répondre aux besoins de la communauté. Nous espérons que d'autres occasions de ce genre se présenteront à l'avenir ». - Neil Chrystal, président et chef de la direction, Polygon Homes

Le gouvernement du Canada , par l'entremise de la SCHL, a versé un total d'environ 40,6 millions de dollars, notamment : 1,6 million de dollars dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCL); environ 39 millions de dollars en financement.

, par l'entremise de la SCHL, a versé un total d'environ 40,6 millions de dollars, notamment : La province, par l'entremise de BC Housing, a investi environ 9,5 millions de dollars dans cet ensemble.

La Squamish Senior Living Society a fourni 7,3 millions de dollars, dont 6,3 millions de dollars provenant de la vente de terrains voisins à Polygon Homes.

Le district de Squamish a versé environ 6 millions de dollars dans le cadre de l'exonération des contributions pour l'aménagement et les commodités communautaires.

a versé environ 6 millions de dollars dans le cadre de l'exonération des contributions pour l'aménagement et les commodités communautaires. Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux ensembles qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Dans le cadre du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des maisons d'hébergement pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le Budget de 2021 fournit 2,5 milliards de dollars additionnels en nouveau financement sur 7 ans et réaffecte 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

Le Budget de 2021 affecte, en 2021- 2022 et en 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera aussi affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe.

en 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera aussi affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans, qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan sur 10 ans, qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. En août 2021, la SNL avait permis de construire plus de 68 700 logements et de réparer et de renouveler plus de 90 400 logements.

