Des centaines de garderies fermeront si elles ne sont pas rapidement converties en garderie subventionnée

Réaction au dépôt du plan d'action du ministre de la Famille

QUÉBEC, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Coalition des garderies craint pour la survie de son réseau dont dépend plus de 70 000 enfants et leurs parents. Après de multiples démonstrations publiques visant à souligner l'urgence d'agir et de convertir l'ensemble du réseau, l'annonce du ministre déçoit et exacerbe l'iniquité dans le réseau des garderies du Québec. La conversion complète du réseau est aujourd'hui plus urgente que jamais si le gouvernement souhaite éviter l'écroulement d'une partie du réseau des garderies.

« Chaque jour des éducatrices et des enfants quittent notre réseau. L'annonce d'aujourd'hui va aggraver le problème », souligne Marie-Claude Collin, présidente de la Coalition des garderies. « On ne peut pas demander aux parents de payer pour le manque d'équité dans le réseau. Le gouvernement doit ajuster le tir, autrement, on va faire face à des fermetures partout au Québec », ajoute-t-elle.

Bien que le ministre de la Famille ait mentionné son intention de convertir le réseau, la Coalition est très préoccupée par l'absence de plan ou de date précise entourant la réalisation de cet important projet de société.

Les familles sont victimes d'une grave injustice fiscale

Chaque jour, des milliers de parents paient des frais de garderies non subventionnées alors qu'ils contribuent tous au réseau public et privé offrant des places au tarif unique. Alors que le gouvernement annonce une augmentation des salaires des éducatrices en CPE, il oublie d'agir en juste arbitre et ne balance pas la situation pour les autres éducatrices du réseau. Les garderies privées non subventionnées ne peuvent pas facturer les quelque 75$ par enfant payé par le gouvernement dans le réseau subventionné et cette injustice alimente des problèmes de rétention de personnel et des enfants.

La bonification du régime de remboursement anticipé devrait être d'au moins de 300 millions pour ajuster l'écart entre le coût réel par enfant au public et au privé. La coalition s'attend à un jeu de chaise musicale nationale en 2022 et des centaines de fermetures de garderie non subventionnée si le gouvernement n'intervient pas davantage.

Appel à la mobilisation : moyen de pression à venir

L'urgence de subventionner des places est réelle et la Coalition va militer dès aujourd'hui pour défendre l'intérêt des parents membres de son réseau. L'année 2021 fut marquée par une importante mobilisation de garderies privées et des parents qui réclament leurs places à tarif unique. Malgré ces mouvements majeurs, Québec n'a pas encore présenté de plan pour subventionner l'ensemble du réseau avant la prochaine élection provinciale. Pour l'ensemble de ses raisons, les membres de la Coalition des garderies vont déployer une série de moyens de pression au cours des prochains jours afin de témoigner de leur insatisfaction envers les mesures proposées par le gouvernement.

SOURCE Coalition des garderies privées non subventionnées du Québec

Renseignements: Kim Leclerc, 581-980-5725, [email protected]

Liens connexes

https://coalitiongarderies.ca/