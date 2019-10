Des candidats d'un bout à l'autre du pays appuient le secteur canadien du poulet

OTTAWA, le 17 oct. 2019 /CNW/ - Des candidats des partis libéral, conservateur et vert ainsi que du NPD ont montré pendant cette campagne électorale fédérale leur appui envers le secteur canadien du poulet et la gestion de l'offre en visitant des fermes et en rencontrant des producteurs de partout au pays. De la vallée de l'Annapolis en passant par les Rocheuses, des candidats ont eu la chance d'en apprendre plus sur le secteur canadien du poulet et d'être témoins des programmes et pratiques qui permettent d'offrir à la population canadienne du poulet nutritif et de première qualité, élevé avec soin.

Une ferme d’élevage de poulets en Ontario (Groupe CNW/Les Producteurs de poulet du Canada)

« Nous sommes reconnaissants que des candidats des partis fédéraux aient pris le temps, malgré leur emploi du temps très chargé pendant la campagne, d'en apprendre plus sur le secteur canadien du poulet et sur la contribution impressionnante que nous apportons à l'économie du Canada », a indiqué Benoît Fontaine, président des Producteurs de poulet du Canada. « Les producteurs de poulet canadiens sont fiers d'élever des aliments pour les familles canadiennes en respectant les normes les plus élevées en matière de salubrité des aliments et de soins aux animaux, et nous sommes heureux de constater que les candidats soutiennent le travail que nous réalisons. »

En rencontrant des candidats des partis de partout au pays, les producteurs de poulet canadiens savent que leur voix sera entendue sur la Colline du Parlement après l'élection du 21 octobre. Cependant, il restera encore du travail à faire. En effet, les 2 800 producteurs de poulet du Canada s'attendent à ce que le gouvernement entrant procède rapidement à la mise en œuvre de programmes visant à offrir un soutien intégral et équitable aux secteurs canadiens de la volaille et des œufs afin d'atténuer les impacts du PTPGP. De plus, ils s'attendent à ce qu'aucun autre accès au marché canadien des produits laitiers, de la volaille et des œufs ne soit octroyé dans le cadre de futurs accords commerciaux.

Les Canadiens veulent du poulet élevé au Canada, alors nous leur livrons un aliment frais et élevé localement, comme ils le demandent. Nos producteurs constituent une force stabilisatrice dans le Canada rural, où ils peuvent réinvestir avec confiance - et le font effectivement - dans leurs communautés, mais leur impact est beaucoup plus important. En somme, nous faisons partie de la solution économique du Canada, nous apportons notre contribution sans subventions et sommes très fiers de ces deux aspects.

Les Producteurs de poulet du Canada ont lancé leur marque « Élevé par un producteur canadien » en 2013 pour mettre en valeur l'engagement des producteurs à fournir aux familles du poulet nutritif élevé selon les normes les plus strictes en matière de soins, de qualité et de fraîcheur.

Les gens accordent beaucoup d'importance à leur nourriture. Ils veulent en connaître la provenance et avoir l'assurance que ce qu'ils servent à leur famille et à leurs amis est de la plus haute qualité. Nos producteurs et leurs familles ont les mêmes soucis. Par conséquent, quand nous disons que l'industrie canadienne du poulet est bonne pour les Canadiens, c'est parce que nous savons que nous élevons nos poulets selon les normes les plus rigoureuses : les vôtres.

