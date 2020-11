Appuyés par un solide soutien de l'industrie, ces prix décernés par Mitacs -- un organisme national sans but lucratif voué à l'innovation qui favorise la croissance en résolvant des défis de l'industrie grâce à des solutions de recherche d'établissements d'enseignement -- récompensent des étudiants, des professeurs et des dirigeants d'entreprise qui ont obtenu des résultats majeurs dans le cadre des programmes financés par Mitacs. Ils comprennent six prix pour innovation exceptionnelle, un pour leadership exceptionnel et un pour la commercialisation d'une nouvelle idée.

Les partenaires et commanditaires des Prix Mitacs 2020 incluent : Ciena, partenaire platine; le CNRC-PARI, commanditaire de l'événement; The Hill Times, partenaire médiatique; Sanofi Pasteur, commanditaire or; et Saab, commanditaire argent.

« Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à féliciter sincèrement toutes les lauréates et tous les lauréats et à les remercier chaleureusement pour le travail exceptionnel qu'ils accomplissent pour stimuler l'innovation canadienne », a déclaré l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. « Le gouvernement du Canada est conscient de l'importance de soutenir des collaborations entre l'industrie et le milieu postsecondaire. C'est pourquoi nous avons apporté notre appui à Mitacs cette année en offrant un financement de 119 millions de dollars pour plus de 15 000 stages, car c'est grâce à des projets comme ceux-ci que la magie de l'innovation peut vraiment opérer. »

Les lauréats et lauréates des Prix Mitacs 2020 sont présentés ci-dessous.

Mahdiyeh Hasani, chercheuse postdoctorale au Département de sécurité alimentaire de l'Université de Guelph, reçoit le Prix Mitacs et CNRC-PARI pour la commercialisation pour son travail qui a consisté à adapter rapidement une unité de décontamination initialement conçue pour les fruits et légumes frais pour la transformer en un outil qui pourrait bientôt être utilisé dans tous les foyers pour désinfecter les articles ménagers contre le coronavirus et d'autres germes. À l'origine transformée par la chercheuse pour désinfecter des respirateurs N95 au début de la pandémie, cette unité est aujourd'hui appliquée à un large éventail d'articles, dont des blouses, des lunettes de protection, des sacs d'épicerie réutilisables, des téléphones, des claviers, des jouets, des chaussures et des bagages. L'objectif est de fournir des mini-unités de désinfection aux centres de soins longue durée, aux garderies, aux hôpitaux, aux aéroports, aux magasins de vente au détail, aux écoles et aux foyers.

Taylor Jamieson-Datzkiw, étudiante au doctorat en médecine au Département de biochimie, microbiologie et immunologie de la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa et à l'Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa, reçoit le Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle -- autochtone pour son travail visant à créer de nouveaux virus capables de neutraliser le cancer afin de traiter des formes agressives de cancer du sein et des ovaires pour lesquelles d'autres traitements ne fonctionnent pas. Il a été démontré que ces virus étaient capables de dépasser la résistance aux inhibiteurs PARP, un traitement contre le cancer auquel les patients développent souvent une résistance.

Ilaria Rubino, une chercheuse qui travaille au Département de génie chimique et des matériaux de l'Université de l'Alberta, reçoit le Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle -- international pour son travail visant à mettre au point le tout premier masque capable de tuer à la fois les virus et les bactéries dans les cinq minutes suivant le contact avec la surface. Doté d'un revêtement de sel unique, le masque parvient à éliminer efficacement les virus et les bactéries avant qu'ils ne pénètrent dans le tissu.

Pui Yee Nikkie To, récemment diplômée d'une maîtrise en conception inclusive à l'Université de l'EADO, reçoit le Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle -- maîtrise pour son travail visant à aider les plus de 74 000 enfants et jeunes adultes qui ont des besoins spéciaux en veillant à répondre à leurs besoins sensoriels complexes lors de la conception des centres de traitement pour enfants. L'approche de Pui Yee Nikkie To est unique : elle applique des attributs sensoriels qui relèvent de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, de la position et du toucher dans la conception des centres.

Audrey Taylor, chercheuse au Département de chimie de l'Université Simon Fraser, reçoit le Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle -- doctorat en reconnaissance de son travail visant à améliorer les batteries lithium-ion des voitures électriques en donnant aux concepteurs de batteries les outils pour les « voir » de l'intérieur. Elle a mis au point un outil haute technologie qui permet de tester rapidement les particules présentes dans une batterie lithium-ion à l'échelle nanométrique afin de garantir des performances et une durée de vie optimales pour la batterie.

Mathieu Lapointe, chercheur au Département de génie chimique de l'Université McGill, reçoit le Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle -- postdoctorat en reconnaissance de son travail visant à éliminer les microplastiques durant le traitement des eaux afin de garantir une eau potable sécuritaire et d'aider à lutter contre le problème environnemental grandissant de l'accumulation des microplastiques dans les écosystèmes aquatiques, les sols et les eaux de surface.

Pamela Wright, professeure au Département des sciences et de la gestion des écosystèmes à l'Université de Northern BC, reçoit le Prix Mitacs pour leadership exceptionnel -- professeur(e) en reconnaissance de son travail visant à préserver les territoires nordiques essentiels et des aires de loisir en plein air clés qui ne sont jusqu'à présent pas protégées par le Canada. L'un de ses projets implique de la recherche destinée à aider les communautés, l'industrie des loisirs de plein air et les gouvernements de la C.-B. et de l'Alberta à comprendre les impacts des activités récréatives et du tourisme sur leurs forêts et de prendre des mesures pour identifier où et comment les gens peuvent profiter du plein air en toute sécurité.

L'entreprise 1QBit Information Technologies inc. basée à Vancouver reçoit le Prix Mitacs pour leadership exceptionnel -- industrie en reconnaissance de son travail pionnier visant à faire progresser les ordinateurs quantiques. L'entreprise apporte une contribution exceptionnelle en mettant au point la prochaine génération de logiciels qui entend résoudre les problèmes les plus complexes au monde en ayant recours à de nouveaux types de matériels informatiques.

« Au cours des dix dernières années, les Prix Mitacs sont devenus l'une des principales célébrations de la recherche et de l'innovation au Canada », affirme John Hepburn, PDG et directeur scientifique de Mitacs. « Ces prix mettent en lumière des exemples de collaborations exceptionnelles entre l'industrie et le milieu postsecondaire et célèbrent les accomplissements remarquables de stagiaires Mitacs, ainsi que d'organismes et d'établissements d'enseignement partenaires. Ces collaborations apportent des bienfaits immédiats et à long terme au Canada en contribuant à stimuler l'innovation en pleine pandémie et à renforcer la résilience pour garantir la réussite future. »

