Des Canadiens de premier plan demandent au gouvernement fédéral d'élaborer un programme de service national pour les jeunes

Des anciens premiers ministres, des leaders autochtones, personnalités du monde militaire, des chefs d'entreprise et des bâtisseurs communautaires appuient la proposition d'Engager le Canada visant à renforcer les compétences, la résilience et la préparation civique des jeunes Canadiennes et Canadiens

TORONTO, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Un groupe diversifié de personnalités canadiennes de premier plan, dont l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, l'ancienne première ministre de la Colombie-Britannique, Christy Clark, Rick Hansen et le chef Wilton Littlechild, s'est joint à des dirigeants de partout au pays pour demander au gouvernement fédéral d'appuyer l'élaboration d'un programme de service national moderne pour la jeunesse canadienne.

Dans une lettre ouverte au premier ministre publiée cette semaine dans le Globe and Mail, Engager le Canada demande un soutien fédéral pour élaborer un programme de service national volontaire, concurrentiel, structuré et payé pour les Canadiennes et les Canadiens de 18 à 25 ans.

Le programme proposé donnerait aux jeunes Canadiens l'occasion de servir dans des domaines où les besoins nationaux sont urgents, y compris la protection civile, la défense et la sécurité nationale, la résilience climatique, le logement et les infrastructures, le soutien à la santé et aux communautés, la gérance de l'environnement, les communautés de l'Arctique et autochtones et la résilience nationale.

« À une époque où le Canada se concentre sur l'édification de la nation, nous croyons que le pays doit investir non seulement dans les infrastructures physiques, mais aussi dans les infrastructures humaines nécessaires pour bâtir, protéger et renforcer le Canada, a déclaré Michael Burns, président d'Engager le Canada. Un programme de service national procurerait aux jeunes Canadiennes et Canadiens une voie pratique vers le service, le leadership, le perfectionnement des compétences et la vie civique. »

Engager le Canada demande un modèle distinctement canadien qui serait volontaire, payé, coordonné à l'échelle nationale et offert localement, avec des normes claires, une gouvernance solide, une rémunération équitable et une valeur publique mesurable.

La lettre ouverte soutient que le Canada fait face à une convergence de défis, soit les catastrophes naturelles, les pénuries de main-d'œuvre, les besoins en matière de défense et de préparation aux situations d'urgence, la baisse de la confiance des citoyens, les préoccupations en matière de productivité et la déconnexion croissante chez de nombreux jeunes des voies traditionnelles vers le travail et la vie communautaire.

« Près de 400 000 Canadiennes et Canadiens atteignent l'âge de 18 ans chaque année, indique la lettre ouverte. Bon nombre d'entre eux sont impatients de contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux, mais ils trouvent trop peu de voies vers le service, le travail, le leadership ou la vie civique. »

Le Canada s'appuierait également sur l'expérience internationale de plus de 60 pays qui ont adopté une forme de service national. Engager le Canada ne propose pas que le Canada copie un seul modèle, mais qu'il effectue le travail de conception sérieux nécessaire pour déterminer à quoi devrait ressembler une approche pratique, volontaire et distinctement canadienne.

Engager le Canada a soumis une proposition au Comité permanent des finances de la Chambre des communes demandant le soutien du gouvernement fédéral pour la première phase des travaux nécessaires à l'élaboration d'un plan national sérieux. Cette phase comprendrait des consultations auprès des jeunes, des communautés autochtones, des provinces et des territoires, des municipalités, des établissements d'enseignement, des employeurs, des organismes communautaires et sans but lucratif, des partenaires de gestion des urgences et des dirigeants du secteur public.

L'objectif n'est pas de lancer un programme national complet du jour au lendemain, mais d'élaborer un plan prêt pour la mise en œuvre fondé sur la recherche, la consultation, des exemples internationaux, l'analyse des coûts, les partenariats de prestation, la gouvernance et la conception de projets pilotes.

« Les jeunes Canadiennes et Canadiens sont prêts à collaborer, mais nous devons créer les bonnes voies pour qu'ils puissent le faire, a déclaré M. Burns. Un programme de service national moderne leur donnerait une occasion sérieuse de servir le Canada, d'acquérir de la confiance et de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. »

La lettre ouverte complète, la liste des signataires et des renseignements supplémentaires sont disponibles à www.engagecanada.ca.

À propos d'Engager le Canada

Engager le Canada est une initiative civique non partisane qui vise à renforcer la citoyenneté, le service national, le leadership et la participation civique au Canada. Grâce à la recherche, à l'engagement du public et à l'élaboration de politiques, Engager le Canada s'efforce de faire progresser des idées pratiques qui aident la population canadienne à contribuer à l'avenir du pays.

SOURCE Engage Canada

Personne-ressource pour les médias : Michael Burns, président, Engager le Canada, [email protected], 416 898-2428