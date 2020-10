Benigna Parfums manifeste son engagement envers l'environnement en adoptant des bouteilles et des emballages durables pour tous ses parfums. La marque de luxe met en œuvre et favorise des bouteilles en cristal et des boîtes réutilisables afin de minimiser l'impact environnemental et de réduire l'empreinte carbone. Leur idée est d'atteindre cet objectif sans nuire à l'attrait visuel de leur bouteille et de son emballage, qui se distingue par une bouteille de cristal à facettes de diamants dotée d'un bouchon de cristal taillé à la main et d'un goulot plaqué or de 24 carats orné de 7 cristaux Swarovski qui l'entourent. Les parfums sont présentés dans une élégante boîte de carton et de bois assortie d'un joli sac en tissu.

Au sujet de sa conception, Benigna, la directrice artistique de la marque, a déclaré : « Nos bouteilles sont faites de cristal spécialement conçu, très réfléchissant et facetté comme un diamant pour obtenir une apparence envoûtante. Le motif diamanté symbolise la pureté, la perfection, l'harmonie, la créativité et la force, qui sont les piliers des valeurs fondamentales de Benigna Parfums. Les détails au-dessus des capuchons de cristal font appel à une conception géométrique qui reproduit une aile d'avion, représentant la vraie histoire de la marque, celle d'une jeune femme d'origine africaine à la poursuite de son rêve et de sa passion pour devenir ingénieure et pilote en aérospatiale. Les trois parfums emblématiques - Absolute Celebration, Premier Amour et Escape Velocity - sont chacun munis de trois bouchons uniques en cristal de forme circulaire, elliptique et rectangulaire. Les 7 pièces de cristaux Swarovski ont aussi une signification révélatrice… le chiffre 7 représente la plénitude et la perfection. Le logo imprimé sur la bouteille est en or pur, reflétant la touche luxueuse et haut de gamme de la marque et son penchant pour le luxe et l'intemporalité. »

Soulignant l'aspect environnemental, la marque a déclaré : « En raison des différents processus de fabrication, le cristal n'est pas recyclé de la même façon que le verre. L'approche innovante et soucieuse de l'environnement de la marque a dicté le choix que ces bouteilles intemporelles devraient être réutilisables, afin que ces créations magnifiques représentent pour les clients un souvenir personnel dont ils pourront profiter toute leur vie et qu'ils pourront transmettre. Les boîtes en carton et en bois utilisées par la marque proviennent d'arbres pleinement certifiés par le World Land Trust et le Forest Stewardship Council (FSC). »

Le thème écologique de la marque n'est qu'un aspect de leur histoire passionnante. Benigna Parfums a sciemment pris la décision de ne créer que des parfums sans distinction de genre pour contribuer à surmonter les obstacles liés au genre. En fonction des ingrédients, des profils et de l'emballage, les parfums sont souvent associés à des catégories de « genre » et Benigna Parfums croit fermement qu'un changement s'impose. La marque soutient que « Les parfums ne doivent pas être fondés sur le sexe ou toute autre distinction, ils doivent respecter les choix, les goûts et les préférences personnelles. Nous ne ciblons pas le public auquel s'adresse nos parfums, nos produits sont tous inclusifs et ne s'imposent pas en fonction des rôles de l'homme et de la femme. Alors que l'histoire de notre marque évoque les fleurs, nous utilisons au premier chef des notes florales et les combinons avec d'autres notes rares et des ingrédients de première qualité comme l'oud, le musc, l'ambre gris, l'huile d'iris et le bois pour nous assurer que, quel que soit le destinataire, la personne vivra une expérience olfactive merveilleuse. »

L'aspect non sexiste constitue un élément majeur de l'empreinte de leur marque, et celle-ci mentionne que ses parfums élégants se marient au pouvoir de l'unicité, tout en racontant une histoire particulière sur la peau de chacun. Ces parfums, composés uniquement d'ingrédients rares, coûteux et de la plus haute qualité, donnent lieu à des créations exquises et luxueuses, conçues pour ceux qui recherchent une qualité supérieure et une réelle distinction.

La marque comporte aussi un volet caritatif dans le cadre duquel un pourcentage des profits de Benigna Parfums sera versé à la BeEagle Foundation, un organisme sans but lucratif voué à inspirer les jeunes femmes du monde entier à poursuivre des études et des carrières dans les domaines des STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques). @BeEagle_STEM. Dans ce monde moderne où l'autonomisation des femmes a pris une place si importante, il est réconfortant de voir une marque de luxe prendre les devants pour encourager cette cause. Benigna Parfums est vraiment une marque qui porte un magnifique objectif!

Suivez @Benignaparfums sur les médias sociaux pour avoir un aperçu des histoires inspirantes et captivantes de la marque. En ce moment, Benigna Parfums lance une offre spéciale d'une durée limitée, qui permet aux clients d'économiser 115 $ sur la bouteille de 75 ml ou sur l'ensemble de la collection, s'ils font d'abord l'achat et l'essai de la trousse d'échantillons.

