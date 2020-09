Des bénévoles ont observé 9 649 monarques en Amérique du Nord lors du 4e Blitz de suivi du monarque

Les résultats montrent que nous devons poursuivre l'application des mesures de conservation de cette espèce

MONTRÉAL, le 30 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Commission de coopération environnementale est heureuse d'annoncer les résultats du quatrième Blitz international de suivi du monarque. Du 24 juillet au 2 août, 520 bénévoles ont pris part au Blitz dans 68 états et provinces et observé 9 649 monarques à divers stades de leur cycle de vie, de l'œuf au papillon. Les participants ont également observé 40 321 plants d'asclépiades, unique source de nourriture des chenilles du monarque.

« Cette année, le Blitz a illustré à quel point les Nord-Américains prennent la situation du monarque au sérieux », a fait savoir Alessandro Dieni, coordonnateur du programme Mission monarque à l'Insectarium de Montréal / Espace pour la vie, une des organisations à l'origine de cette initiative.

Pendant une semaine, plus de 500 citoyens du Canada, du Mexique et des États-Unis ont aidé les spécialistes du monarque à recueillir plus de données pour mieux comprendre la répartition des populations de cette espèce migratrice emblématique de l'Amérique du Nord.

« Malgré les nombreuses difficultés rencontrées cette année, les gens ont été en mesure d'aider les chercheurs à collecter plus de données sur le monarque et l'asclépiade, a poursuivi M. Dieni. De voir à quel point les gens se préoccupent du monarque et veulent contribuer à sa conservation est une source d'inspiration. »

L'information recueillie aidera les chercheurs à déterminer les secteurs prioritaires pour l'application des mesures de conservation des monarques. Les données recueillies peuvent être consultées et téléchargées sur le site Web du Réseau trinational de connaissances sur le monarque.

Fait important, les résultats indiquent que la population estivale de monarques est inférieure à celle de l'an dernier. En 2019, on comptait environ 24 chenilles par 100 plants d'asclépiades en Amérique du Nord, soit trois fois plus que cette année, où on a dénombré 8 chenilles par 100 plants observés. Ces résultats font malheureusement écho au déclin observé de la population hivernante mesurée l'hiver dernier au Mexique.

Ce qui distingue le Blitz de cette année, c'est que les participants ont observé plus de plants d'asclépiades par personne que les années précédentes. Nous remercions les bénévoles dévoués qui contribuent grandement à la protection du monarque et de l'asclépiade. Ce ratio plus élevé d'observations par participant n'est pas le seul fait saillant du Blitz de 2020 : au Mexique, les participants ont été plus nombreux et ils ont observé plus de monarques et d'asclépiades que jamais auparavant.

Il faut continuer de protéger et d'étendre l'habitat du monarque et de participer activement à des programmes de science citoyenne comme le Blitz. Le papillon monarque de l'Amérique du Nord est une espèce emblématique et fascinante qui a toujours besoin de notre aide.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les résultats de cette année, rendez-vous sur le site http://www.namonarchs.org/fr ou suivez le #BlitzMonarque sur les médias sociaux. Vous pouvez également accéder aux ressources dans votre région :

Si vous êtes au Canada , consultez la page de Mission monarque

, consultez la page de Si vous êtes aux États-Unis, à l'est des Rocheuses, visitez le site Monarch Larva Monitoring Project

Si vous êtes aux États-Unis, à l'ouest des Rocheuses, visitez le site Western Monarch and Milkweed Mapper

Si vous êtes au Mexique, consultez le site Naturalista

Le Blitz est une initiative du Partenariat scientifique trinational pour la conservation du monarque qui regroupe les organismes suivants :

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

La Commission nationale des aires naturelles protégées (Conanp) est un organisme du gouvernement fédéral du Mexique chargé de l'administration des aires naturelles protégées. @GobiernoMX

US Fish and Wildlife Service

L'US Fish and Wildlife Service (Service des pêches et de la faune des États-Unis) est un chef de file dans le domaine de la conservation des poissons et de la faune. Il est reconnu pour son excellence en matière scientifique ainsi que pour sa gestion des terres et des ressources naturelles. @USFWS

Insectarium de Montréal / Espace pour la vie

Insectarium de Montréal /Espace pour la vie est l'un des plus importants musées de l'Amérique du Nord entièrement consacré aux insectes. Il permet aux humains de plonger dans leur univers. @EspacePourLaVie

Monarch Joint Venture

La Monarch Joint Venture est un partenariat d'organismes qui travaillent ensemble pour pérenniser la migration du monarque pour le bien des générations à venir.

Journey North

Journey North est un projet scientifique citoyen à caractère international de l'University of Wisconsin-Madison Arboretum (Arboretum de l'Université du Wisconsin-Madison) qui fait participer des citoyens scientifiques à une étude mondiale sur la migration de la faune et les changements saisonniers. @journeynorth.org

Xerces Society for Invertebrate Conservation

La Xerces Society est un organisme sans but lucratif qui protège la nature en se vouant à la conservation des invertébrés et de leur habitat. @xercessociety

Direction générale des sciences et de la technologie - Direction de la recherche en matière de faune et de la science du paysage, Environnement et Changement climatique Canada

La Direction de la recherche en matière de faune et de la science du paysage est un chef de file national dans le domaine de la recherche sur les impacts des substances toxiques et de l'activité humaine sur la faune, notamment les mécanismes qui entraînent le déclin des populations d'espèces en péril. @ECCCSciTech / @LandSciTech

