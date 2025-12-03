OTTAWA, ON, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Les dirigeants de l'Inuvialuit Regional Corporation, de l'Inuit Tapiriit Kanatami, de l'Assemblée des Premières Nations, du Ralliement national des Métis et de la Conférence des évêques catholiques du Canada accueilleront l'arrivée au Canada de 62 artéfacts culturels provenant du Vatican.

Quand : Le samedi 6 décembre 2025, à 13 h 30

Où : Hôtel Marriott Terminal Aéroport de Montréal, Topaz 4

800, Place Leigh Capreol, Dorval (Québec)

