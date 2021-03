Des Aliments du Québec au menu dans des CPE!

MONTRÉAL, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) est heureuse d'annoncer la conclusion d'une entente avec Aliments du Québec. Ce partenariat permettra à des CPE d'adhérer et d'obtenir la reconnaissance du programme Aliment du Québec au menu, qui témoigne du fait que les produits québécois sont mis en valeur dans leur offre alimentaire.

« La pandémie a permis d'accentuer une tendance importante au sein de la société, à savoir l'achat local. Ce partenariat avec Aliments du Québec donnera à de nombreux CPE l'opportunité de mettre en valeur leurs pratiques d'approvisionnement en aliments sains, locaux et écoresponsables, et aux familles de découvrir des produits du Québec. Cela cadre tout à fait avec la vision sociale de notre réseau et sa capacité d'innovation. D'ailleurs, l'AQCPE collabore également avec le MAPAQ afin de s'arrimer avec la stratégie nationale d'achat local et le contexte actuel », a déclaré Geneviève Bélisle, directrice générale de l'AQCPE.

Des ressources pour les CPE

La reconnaissance Aliments du Québec au menu apportera au CPE une visibilité au sein du réseau d'Aliments du Québec et elle donnera accès à de multiples ressources.

Ce programme sera accessible gratuitement en 2021 à tous les CPE ayant pris part au projet « Portrait de l'approvisionnement en aliments sains, locaux et écoresponsables dans les centres de la petite enfance du Québec » de l'AQCPE.

Soutenue par une stratégie de mobilisation étoffée, l'AQCPE déploiera une stratégie d'accompagnement personnalisée afin de soutenir, de façon concrète et spécifique, des CPE dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action visant l'augmentation des achats en aliments sains, locaux et écoresponsables.

« Cette initiative permet d'encourager les entreprises québécoises, donc de soutenir notre économie. Au-delà de l'aspect économique, ce sont des milliers d'enfants et de familles, qui grâce aux CPE, s'empreignent des bienfaits d'un approvisionnement local, sain et écoresponsable. C'est un projet gagnant pour tous! » a ajouté Mathilde Laroche-Bougie, coordonnatrice programme Aliments du Québec au menu.

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

À propos de Aliments du Québec

Aliments du Québec est un organisme à but non lucratif qui vise à promouvoir l'industrie agroalimentaire, à contribuer à son développement, son essor et son rayonnement, notamment par la promotion des quelques 23 000 produits portant les marques Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec ainsi que leurs déclinaisons biologiques. De plus, compte tenu de l'importance du milieu HRI (hôtellerie, restauration et institution) pour notre économie, le programme de reconnaissance Aliments du Québec au menu a été créé en 2014. Il s'adresse aux restaurateurs et institutions qui valorisent les produits du Québec dans leur menu pour que le choix du local soit possible dans tout type d'institutions.

