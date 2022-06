DES ACTIVITÉS OFFERTES AU PUBLIC DÈS CET ÉTÉ À PLACE-ROYALE

QUÉBEC, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - Dès le 24 juin, la population pourra profiter d'activités d'animation à Place-Royale. Le Comité d'orientation du fonds de mise en valeur et d'animation de Place-Royale, qui contribue à la dynamisation et à la valorisation de ce secteur symbolique par l'implication de différents intervenants du milieu, avait comme objectif prioritaire que les premiers projets soutenus par le fonds puissent se réaliser au cours de l'été 2022.

Conformément à cet engagement et bien que le comité poursuive ses travaux, la population pourra dès cet été profiter de deux activités :

Visites guidées de Place-Royale, du 24 juin au 5 septembre

Marchez dans les traces de Champlain et découvrez l'histoire de ce quartier riche de plusieurs centaines d'années. Laissez-vous entraîner à la découverte des lieux, personnages et événements marquants de l'histoire de ce quartier vivant, d'hier à aujourd'hui. Des premières habitations de Champlain à la Batterie Royale en passant par l'église Notre-Dame-des-Victoires et les anciennes rives du Saint-Laurent, Place-Royale n'aura (presque) plus de secrets pour vous! Plusieurs départs à tous les jours, en français et en anglais. Gratuit avec le droit d'entrée du Musée de la civilisation. Réservation obligatoire au comptoir d'information du Musée.

Apéros TRAD, les jeudis à 16 h, entre le 30 juin et le 1er septembre

Une trentaine d'artistes d'ici feront résonner la musique traditionnelle et ses sonorités entraînantes sur la place Royale cet été! Une belle occasion d'aller à la rencontre du patrimoine bâti et du patrimoine vivant pour vivre les plaisirs de la belle saison. À la Batterie Royale - Gratuit

Rappelons que le Centre de valorisation du patrimoine vivant - ÈS TRAD poursuit ses activités offertes au public dans les voûtes de la Maison Chevalier.

« La protection et la mise en valeur de notre patrimoine, c'est l'affaire de tous. Je suis très contente que le milieu culturel de Québec pose des actions concrètes pour faire vivre et dynamiser le berceau de l'Amérique française. Notre gouvernement a mis en place cette mobilisation afin d'offrir à la population du Québec et aux nombreux touristes des activités à Place-Royale et je m'en réjouis! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le Musée de la civilisation est heureux de poursuivre sa contribution à l'animation et la valorisation de Place-Royale, fort de l'expertise que le comité amène. Nous partageons un objectif commun : dynamiser et préserver ce secteur exceptionnellement riche auquel nous tenons toutes et tous. Le comité poursuivra ses travaux dans cet esprit, pour la communauté. »

Stéphan La Roche, président-directeur général, Musée de la civilisation

L'automne dernier, la ministre de la Culture et des Communications, madame Nathalie Roy, demandait au Musée de la civilisation de constituer un fonds de dotation, issu de la vente de la Maison Chevalier, destiné à la mise en valeur et à l'animation de Place-Royale. Dans un même élan, elle souhaitait également qu'un comité d'orientation appuie le Musée dans la gestion du fonds par un rôle-conseil, entre autres, sur la programmation de l'animation de Place-Royale.

L'utilisation du fonds vise spécifiquement les actions suivantes :

la mise en valeur du cadre historique, patrimonial et architectural;

l'animation vivante (médiation éducative et culturelle);

l'animation urbaine (événements mobilisateurs originaux);

la réalisation d'outils d'interprétation.

Formé en janvier dernier, il regroupe 12 représentants issus des sphères citoyenne, commerçante et immobilière, de l'administration publique et d'organismes dédiés au patrimoine et au développement touristique, de même qu'un historien :

Mme Rhonda Rioux , présidente, nommée par le Musée de la civilisation;

, présidente, nommée par le Musée de la civilisation; M. Nicolas A. Gauvin , directeur de la programmation du Musée de la civilisation;

, directeur de la programmation du Musée de la civilisation; M. Claude Rodrigue , directeur de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches et représentant du ministère de la Culture et des Communications;

, directeur de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches et représentant du ministère de la Culture et des Communications; Mme Caroline Houde , directrice de la Division du patrimoine et représentante de la Ville de Québec;

, directrice de la Division du patrimoine et représentante de la Ville de Québec; Mme Mireille Bélanger, directrice du patrimoine immobilier et représentante de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC);

M. Robert Mercure , directeur général et représentant de Destination Québec cité;

, directeur général et représentant de Destination Québec cité; M. Charles Demers , directeur général de la Coopérative du Quartier Petit Champlain et représentant des commerçants locaux;

, directeur général de la Coopérative du Quartier Petit Champlain et représentant des commerçants locaux; M. Michel Masse , président du comité des citoyens du Vieux-Québec et représentant un regroupement de citoyens du quartier;

, président du comité des citoyens du Vieux-Québec et représentant un regroupement de citoyens du quartier; M. Yves Cinq-Mars , directeur du développement des affaires, Groupe Tanguay et représentant le propriétaire de la Maison Chevalier ;

, directeur du développement des affaires, Groupe Tanguay et représentant le propriétaire de la ; Mme Renée Genest, directrice générale d'Action patrimoine, représentante d'organismes en patrimoine;

Mme Cassandre Lambert-Pellerin , directrice des communications et des partenariats du Centre de valorisation du patrimoine vivant - ÈS TRAD, représentante d'organismes en patrimoine;

, directrice des communications et des partenariats du Centre de valorisation du patrimoine vivant - ÈS TRAD, représentante d'organismes en patrimoine; M. Réjean Lemoine, historien.

