Des actions gouvernementales qui misent sur l'accélération et la croissance des entreprises

QUÉBEC, le 23 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Au terme de sa tournée régionale portant sur l'entrepreneuriat, la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière‑Appalaches, du Bas‑Saint‑Laurent et de Gaspésie-Îles‑de‑la‑Madeleine, Mme Marie‑Eve Proulx, a dévoilé les nouvelles orientations pour soutenir l'innovation dans les entreprises de toutes les régions du Québec.

Afin de marquer le virage proposé, ce sera sous l'appellation « espaces régionaux d'accélération et de croissance » que les organismes accompagneront des entreprises. Ces 18 espaces régionaux, mis en place au cours de l'automne 2019, seront des lieux de convergence qui faciliteront la concertation, la collaboration et la communication entre les acteurs socioéconomiques d'une même région pour mieux accompagner les entreprises ainsi qu'optimiser les façons de faire et résoudre les problèmes.

Les espaces régionaux d'accélération et de croissance viseront à dynamiser et à propulser les entreprises en favorisant l'innovation et les meilleures pratiques d'affaires par des mesures concrètes et innovantes axées sur les spécificités de chaque région. Ils permettront également d'orienter celles-ci vers des services d'accompagnement spécialisés et d'accélération d'affaires ou de leur offrir des outils afin qu'elles puissent mieux performer, innover, accroître leur compétitivité et contribuer au dynamisme de leur région.

Le gouvernement du Québec maintiendra l'aide financière déjà prévue d'un montant maximal de 400 000 $ par année par espace régional d'accélération et de croissance, afin de répondre aux besoins des entreprises.

Par ailleurs, des rencontres de concertation, présidées par la ministre déléguée et sous la responsabilité du ministère de l'Économie et de l'Innovation, seront mises en place afin de favoriser, notamment, le partage des meilleures pratiques d'affaires. Ce lieu d'échange, composé d'un représentant de l'espace d'accélération et de croissance de chacune des régions, encouragera les discussions sur des enjeux communs ainsi que le soutien à des projets nationaux ayant des retombées régionales.

« Lors de ma tournée régionale, j'ai eu l'occasion de discuter avec de nombreux acteurs socioéconomiques et entrepreneurs, qui ont manifesté leur souhait d'avoir accès à un lieu de convergence pour favoriser la croissance et l'accélération des entreprises. Grâce à la mise en place de tels espaces, le gouvernement du Québec vient répondre à la demande des régions de se doter d'un écosystème mixte, où l'entreprise sera placée au centre des actions collectives visant à favoriser la croissance par l'innovation et la créativité. »

Marie‑Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière‑Appalaches, du Bas‑Saint‑Laurent et de Gaspésie-Îles‑de‑la‑Madeleine

Source : Amélie Dionne, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière‑Appalaches, du Bas‑Saint‑Laurent et de Gaspésie-Îles‑de‑la‑Madeleine

