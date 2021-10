Des actions concrètes en habitation - La ministre Laforest annonce plus de 250 M$ pour rénover le parc immobilier communautaire

QUÉBEC, le 29 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer plus de 250 M$ pour rénover et augmenter le parc immobilier communautaire.

Au Québec, ce sont ainsi 923 projets d'habitation (voir annexe), répartis à travers toutes les régions, qui sont actuellement admissibles au Programme d'aide financière visant la préservation du parc immobilier communautaire et qui pourront être rénovés.

Cette annonce est rendue possible grâce au dénouement d'une impasse, en juin 2020, par la ministre Laforest. Rappelons qu'aucun gouvernement avant cela ne s'était entendu avec les organismes propriétaires sur la redistribution des sommes accumulées dans le Fonds québécois d'habitation communautaire (FQHC) depuis sa création en 1997.

Cette annonce s'inscrit donc dans la volonté du gouvernement du Québec d'améliorer et d'augmenter, grâce aux programmes de la SHQ, l'offre de logements abordables disponibles dans toutes les régions. Les organismes qui souhaiteront bénéficier du programme de rénovation pourront déposer une demande.

Citation

« Aujourd'hui, je suis fière d'annoncer que notre gouvernement rend disponible plus de 250 M$ pour le parc de logements communautaires. C'est du jamais vu! Depuis la création du Fonds québécois d'habitation communautaire, aucun gouvernement avant le nôtre n'était parvenu à trouver une voie de passage pour que ces sommes soient utilisées efficacement. Je salue l'ouverture et la collaboration de la Confédération québécoise des coopératives d'habitation, du Regroupement des offices d'habitation du Québec et du Réseau québécois des organismes sans but lucratif d'habitation, car de cette façon, nous améliorerons la qualité du parc locatif communautaire dans toutes les régions du Québec. Ce sont des milliers de familles qui bénéficieront de ces logements abordables et qui verront leur qualité de vie améliorée. J'invite tous les organismes admissibles à s'enquérir des sommes prévues à cet effet! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Faits saillants

Créé en 1997, le FQHC reçoit les contributions provenant de tous les organismes propriétaires de logements construits et subventionnés.

Les sommes annoncées aujourd'hui s'adressent aux organismes qui ont bénéficié de programmes permettant la création de logements communautaires et qui ont contribué pleinement au FQHC.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

Annexe 1 - Nombre de projets admissibles au Programme d'aide financière visant la préservation du parc immobilier communautaire, par région administrative

Région administrative Nombre de projets Abitibi-Témiscamingue 13 Bas-Saint-Laurent 49 Capitale-Nationale 154 Centre-du-Québec 10 Chaudière-Appalaches 68 Côte-Nord 4 Estrie 60 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 19 Lanaudière 29 Laurentides 20 Laval 12 Mauricie 17 Montérégie 74 Montréal 307 Outaouais 52 Saguenay--Lac-Saint-Jean 34 Nord-du-Québec 1 Total général 923

NB. - Les organismes qui accepteront de contribuer pleinement au FQHC pourront devenir admissibles au programme.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Source : Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, 514 686-7100, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, 418 643-4035, poste 32032, [email protected]