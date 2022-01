Des acteurs de l'industrie touristique de la capitale nationale se réjouissent de l'arrivée d'Air France à Québec

QUÉBEC, le 17 janv. 2022 /CNW Telbec/ - L'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB), le ministère du Tourisme, Destination Québec cité, la Ville de Québec, la Ville de Lévis et le Centre des congrès de Québec se réjouissent qu'Air France, l'un des plus grands transporteurs aériens du monde, ait décidé de s'installer à Québec l'été prochain. À compter du 17 mai et jusqu'au 29 octobre 2022, Air France reliera la Capitale-Nationale à Paris-Charles de Gaulle avec trois vols hebdomadaires assurés les mardis, jeudis et samedis.

Avec cette nouvelle liaison Québec-Paris, les gens de la région auront accès dès le printemps à plus de 1000 destinations dans 170 pays grâce à l'impressionnant réseau du Groupe Air France-KLM et de l'alliance SkyTeam. Ce nouveau lien aérien facilitera également la découverte de notre belle région par de nombreux visiteurs internationaux dans les prochaines années.

Cette annonce du transporteur français est accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par les acteurs de l'industrie touristique de la région qui ont allié leurs forces autour d'un objectif commun : développer la desserte aérienne de Québec au plus grand bénéfice de la population et de l'industrie touristique.

« Accueillir Air France, un des plus grands transporteurs au monde, à YQB va fortement contribuer au développement socioéconomique de la grande région de Québec. Nous nous sommes engagés auprès de la population à développer de nouvelles liaisons aériennes. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit en droite ligne avec cet objectif d'offrir toujours plus d'options aux voyageurs d'ici et d'être une porte d'entrée directe pour les touristes sur la magnifique région de Québec. Bien que notre industrie et nos opérations aient été durement affectées par la pandémie mondiale, nous n'avons cessé de travailler avec les forces vives de la région pour retrouver, puis développer, notre desserte aérienne. Nous avons mis nos ressources et nos énergies en commun et nous récoltons maintenant les fruits de cette collaboration extraordinaire. »

Stéphane Poirier, président et chef de la direction de YQB

« L'Aéroport international Jean-Lesage de Québec a un rôle stratégique à jouer dans le développement de la capacité d'accueil et l'attractivité de la Capitale-Nationale et du Québec tout entier. En ce sens, votre gouvernement est fier d'appuyer l'Aéroport dans sa mission d'augmenter le nombre de liaisons, ce qui, à terme, profitera à l'ensemble des acteurs touristiques de notre belle capitale nationale et les régions qui l'environnent. Je félicite toute l'équipe de l'Aéroport international Jean-Lesage et celle d'Air France, ainsi que tous les partenaires impliqués dans la création de cette nouvelle liaison. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent.

« Cette nouvelle liaison Québec-Paris dès cet été est une excellente nouvelle pour notre relance touristique. L'industrie touristique de la région a été durement affectée par la pandémie et le faible nombre de touristes internationaux au cours des derniers mois a eu de grands effets sur les retombées financières des commerçants de la région. La France étant le quatrième marché touristique en importance pour Québec, cette nouvelle liaison est une bouffée d'air frais, mais elle nous ouvre également la porte pour tout un marché européen. »

Robert Mercure, directeur de Destination Québec cité

« C'est un grand jour pour l'aéroport et pour Québec qui fait désormais partie des 4 seules villes au Canada à profiter d'une liaison directe avec Air France. En plus de donner aux gens de Québec un accès sans précédent au vieux continent, cet accord entraînera des retombées économiques majeures pour la Ville de Québec. Les milliers de touristes supplémentaires qui débarqueront dans la capitale au cours des prochaines années viendront donner une bouffée d'air frais à nos commerces, nos restaurateurs et nos hôteliers. Quant à nos entrepreneurs, pour qui la France représente le principal point d'exportation, c'est une multitude de possibilités qui naissent avec la conclusion de cette entente entre Air France et YQB. Vraiment, on ne pouvait espérer mieux en ces temps de relance économique. »

Bruno Marchand, maire de Québec

« La nouvelle liaison Paris - Québec est une excellente nouvelle pour les populations du centre et de l'est du Québec. Plus que jamais l'aéroport international Jean-Lesage de Québec est un incontournable dans le développement et le rayonnement des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, deux régions en pleine ébullition. Nous sommes fiers de cette belle solidarité de l'ensemble des partenaires régionaux qui œuvrent quotidiennement pour nous positionner favorablement sur le plan international. »

Gilles Lehouillier, maire de Lévis

À propos de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la société privée qui, depuis le 1er novembre 2000, en assure la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

SOURCE Aéroport de Québec

Renseignements: Laurianne Lapierre, Directrice, Communications, Aéroport international Jean-Lesage de Québec, Tél. : 418 640-2700, poste 2624, [email protected]