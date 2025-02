Derrick Hynes se joint à la Coalition maritime canadienne pour piloter la prochaine phase de croissance

OTTAWA, ON, le 27 févr. 2025 /CNW/ - La Coalition maritime canadienne a le plaisir d'annoncer la nomination de notre premier chef de la direction, Derrick Hynes! Professionnel chevronné des affaires publiques, fort d'une solide connaissance du gouvernement canadien et des affaires parlementaires, l'expérience et l'expertise de M. Hynes lui permettront d'intervenir efficacement auprès des intervenants et de défendre les intérêts des opérateurs et des employeurs maritimes du secteur privé canadien.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Derrick Hynes à la tête de la Coalition maritime canadienne. Fort d'une grande expérience et d'un leadership éprouvé, Derrick est bien placé pour assurer l'avancement des priorités stratégiques de la Coalition maritime canadienne », a déclaré Rob MacKay-Dunn, vice-président des affaires publiques et gouvernementales de l'Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique, qui occupe le poste de directeur exécutif depuis la création de la Coalition maritime canadienne en 2022. « Son expertise sera déterminante pour défendre les ports du Canada dans un contexte mondial de plus en plus incertain. »

« Le bien-être économique et social du Canada dépend de la stabilité et de la compétitivité de ses ports, et je suis honoré de diriger la Coalition maritime canadienne en cette période charnière », a déclaré M. Hynes. Avec M. Hynes, nous nous investirons à stimuler les investissements dans les infrastructures commerciales, à moderniser nos ports et à créer une chaîne d'approvisionnement plus compétitive et plus stable pour tous les Canadiens.

« Derrick comprend les opportunités et les enjeux uniques auxquels le secteur maritime canadien est confronté », fait valoir Richard Moore, président-directeur général de la Halifax Employers Association. « Je suis convaincu que Derrick réussira à faire en sorte que les employeurs et les opérateurs du secteur privé, qui jouent un rôle essentiel dans la chaîne d'approvisionnement du Canada, soient bien représentés à Ottawa. »

Auparavant, M. Hynes était président et directeur général de l'association Employeurs des transports et communications de régie fédérale (ETCOF). Pendant près de dix ans, Derrick a géré les opérations quotidiennes de ETCOF, assurant activement la liaison avec les membres et les partenaires clés et facilitant le dialogue, défendant les intérêts des employeurs auprès des fonctionnaires et des ministères, tout en apportant son expertise sur des enjeux clés liés aux affaires et au travail.

M. Hynes entrera en fonction à la Coalition maritime canadienne le 12 mai 2025.

À propos de la Coalition maritime canadienne :

La Coalition maritime canadienne (CMC) représente près de 100 employeurs et opérateurs maritimes du secteur privé d'un océan à l'autre et à travers le Saint-Laurent, transportant quotidiennement des marchandises d'une valeur de plus de 790 millions $. Plus de 213 000 emplois dans 14 ports canadiens, répartis dans cinq provinces, dépendent des activités des membres de la Coalition.

Nos membres contribuent directement au PIB national à hauteur de 4,3 milliards $ par an et à la production économique à hauteur de 8,5 milliards $. Ils jouent un rôle essentiel en veillant à ce que les produits importés essentiels parviennent aux Canadiens et à ce que les exportations canadiennes cruciales soient acheminées dans le monde entier..

La Coalition maritime canadienne est un partenariat de collaboration entre la British Columbia Maritime Employers Association (BCMEA), la Maritime Employers Association (MEA), la Halifax Employers Association (HEA) et la Port of Saint John Employers Association (PSJEA).

Nous soutenons les opérateurs maritimes du secteur privé en menant des activités de sensibilisation et en préconisant des solutions communes en matière de politique publique telles que la stabilité de la chaîne d'approvisionnement, les progrès en matière de données et de technologie, les investissements dans les infrastructures commerciales et la compétitivité des ports.

SOURCE National Maritime Group

Pour les demandes de renseignements des médias, prière de contacter : [email protected]