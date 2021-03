PIEDMONT,QC, le 16 mars 2021 /CNW Telbec/ - Exploration Typhon inc. (TSXV: TYP) (« Typhon » ou « la Société ») se prépare à reprendre les forages sur Aiguebelle-Goldfields, projet situé à environ 35 km au nord-est de Rouyn-Noranda, en Abitibi (Québec).

Typhon contrôle le terrain d'exploration appelé Aiguebelle-Goldfields, qui est délimité, à l'est, par le projet Fayolle de IAMgold Corporation. La frontière entre les deux propriétés se trouve à environ 250 mètres à l'ouest de la zone Fayolle. Les forages réalisés sur Aiguebelle-Goldfields (tels que 3,1 grammes par tonne (gpt) sur 10,2 mètres dans le trou 83-01 et 4,4 gpt sur 4 mètres dans le trou 85-151) sont situés à environ 600 mètres à l'ouest de la zone Fayolle.

Du matériel de forage a été mobilisé sur les lieux pour tester l'extension est de la structure aurifère d'Aiguebelle-Goldfields, en direction du gîte Fayolle. Au cours des prochaines semaines, la cible sera testée au moyen de trous de forages espacés de 50 mètres les uns des autres, et réalisés à partir de trois emplacements de forage autorisés.

À ce jour, 7 trous totalisant 1928 mètres ont été forés (voir le communiqué de presse de Typhon du 22 décembre 2020). La première phase ciblait une zone située de 400 à 700 mètres au sud de la zone actuellement planifiée.

Syénite Condor

En 2020, Typhon a raffermi sa présence dans cette partie de la ceinture de l'Abitibi (qui correspond à l'extension orientale de la faille Porcupine-Destor), notamment grâce à l'acquisition des claims Syénite Condor, qui couvrent 653 hectares et sur lesquels les détenteurs précédents ont repéré des blocs glaciaires aurifères constitués de roche intrusive.

Trois tranchées totalisant environ 200 mètres ont alors été réalisées dans le but de croiser la zone de contact orientale de l'intrusion de syénite de Cléricy.

1 Rapport technique des travaux de forage 2011 sur la propriété Aiguebelle-Goldfields, canton Aiguebelle, région de Rouyn-Noranda, 2012, Alain-Jean Beauregard, géo., Daniel Gaudreault, ing.

Pour mieux comprendre les éléments et les détails structuraux de la carte géologique, Typhon a réalisé un levé magnétique par drone : deux trajectoires de vol perpendiculaires, à 40 mètres l'une de l'autre, ont permis de couvrir une superficie totale de 5,5 km2. En s'appuyant sur les résultats obtenus et l'interprétation améliorée qui en découle, la Société planifiera les prochaines étapes du programme d'exploration.

« Typhon est à la croisée des chemins. Nous attendons les résultats d'analyse d'un certain nombre d'échantillons toujours au laboratoire, et nous poursuivons notre programme d'analyse et d'interprétation des données. Des résultats positifs relativement au projet Syénite Condor ouvriraient de nouvelles perspectives sur une très grande cible accessible en surface. Quant au projet Aiguebelle-Goldfields, un travail de forage systématique devrait conduire à des découvertes », affirme Ghislain Morin, président-directeur général de Typhon.

L'information technique contenue dans ce communiqué a été revue par Martin Demers, Geo (ogq no 770), consultant pour Exploration Typhon et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

