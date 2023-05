Dernière ligne droite vers l'ouverture du centre Sanaaq

MONTRÉAL, le 5 mai 2023 /CNW/ - Le premier coup de marteau pour officialiser le début des travaux d'aménagement intérieur du centre Sanaaq a eu lieu récemment. L'événement s'est déroulé en présence de partenaires du milieu, de la mairesse de Montréal et de Ville-Marie, Valérie Plante, de Ericka Alneus, responsable de la culture et du patrimoine au sein du comité exécutif et de Monsieur Serge Sasseville, conseiller de la Ville du district de Peter-McGill. Étape grandement attendue par le milieu et les citoyennes et citoyens du district de Peter-McGill, ce centre viendra combler un déficit dans le secteur en termes d'infrastructures municipales de proximité en culture, loisirs et espaces collectifs.

Ancré dans l'ère du temps avec une double signature numérique et musicale qui se veut le reflet de la diversité culturelle du secteur, le centre comprendra une salle de spectacle et une salle d'exposition, une bibliothèque et de nombreux espaces sociocommunautaires (café, salles multifonctionnelles, laboratoire culinaire, médialab/musilab, etc.). De plus, la programmation sera réfléchie de manière concertée avec les partenaires et l'arrondissement de Ville-Marie sous le principe de gouvernance participative menée avec la communauté (community-led). Le comité de pilotage rassemblant l'ensemble des partenaires est déjà en action pour travailler collectivement en vue de l'ouverture du centre, qui constituera un moment important pour la population de Peter-McGill.

C'est au conseil municipal de janvier qu'a été adopté l'octroi du contrat des travaux de construction du futur centre Sanaaq au Groupe Unigesco Inc. D'après l'échéancier des travaux, l'ouverture serait prévue à la fin de 2024.

La partie de l'aménagement de la bibliothèque de ce projet est financée dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec.

« Le centre Sanaaq viendra renforcer l'offre en services publics de proximité dans le district de Peter-McGill, où la population est en demande depuis très longtemps. C'est dans cet esprit que ce nouveau centre culturel sera dirigé avec la communauté afin qu'il devienne un point d'ancrage et un lieu d'appartenance. Nous sommes vraiment fiers de lancer son aménagement et nous amorçons maintenant le dernier droit avec l'ensemble des partenaires vers son ouverture. Avec le réaménagement complet et le verdissement accru des parcs adjacents, nous venons poser des gestes forts pour offrir des services et des aménagements de qualité à la population du centre-ville. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie.

« Financer la création d'infrastructures culturelles locales contribue au sentiment d'appartenance et à la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. Ces lieux jouent un rôle clé pour le développement social et économique des districts. Le gouvernement du Québec est heureux de contribuer au projet d'aménagement intérieur de la bibliothèque du nouveau centre Sanaaq par l'entremise de l'entente sur le développement culturel de Montréal. Les citoyennes et citoyens du district de Peter-McGill pourront, grâce à ce partenariat entre le gouvernement et la Ville, profiter et être fières et fiers d'une bibliothèque moderne »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais.

« J'ai une immense gratitude à l'endroit des nombreuses personnes au sein de la Ville qui ont mis et mettent encore tout leur coeur, leur expertise et leur énergie dans ce beau projet et ce, en intégrant comme jamais auparavant les citoyennes et citoyens du secteur à toutes les étapes de conception afin de livrer un centre qui sera à la hauteur des attentes et des besoins de la collectivité. »

Maryse Bouchard, directrice de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l'arrondissement de Ville-Marie.

Photo, de gauche à droite: Maryse Bouchard, directrice sortante de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l'arrondissement de Ville-Marie, Ericka Alneus, responsable de la culture et du patrimoine au sein du comité exécutif, Zébulon Perron, représentant de l'équipe composée d'Architecture49 inc. / Pelletier de Fontenay / Atelier Zébulon Perron / CIMA+, Valérie Plante, mairesse de Montréal et de Ville-Marie, Stéphane Febbrari Vermette, directeur de la Table de quartier Peter-McGill, Serge Sasseville, conseiller de la Ville du district de Peter-McGill et Gina Tremblay, directrice de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l'arrondissement de Ville-Marie.

Crédit photo: Charles-Olivier Bourque

