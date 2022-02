Dernière chance pour la CAQ de mettre son CA$$$H là où il faut

MONTRÉAL, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La campagne CA$$$H (Communautaire autonome en santé et services sociaux - Haussez le financement) lance aujourd'hui la troisième édition de son action-photo, à quelques semaines du dépôt du budget. L'action permet aux organismes dont la mission est subventionnée par le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) d'illustrer leurs manques à gagner face à ce programme du MSSS, en utilisant les seuils planchers proposés par la campagne CA$$$H.

« Actuellement le sous-financement et les iniquités de financement sont endémiques, l'indexation est inadaptée à la réalité et les organismes ont été fragilisés par deux ans de pandémie, énumère Mercédez Roberge, coordonnatrice de la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB) qui coordonne la campagne CA$$$H. La préparation du budget du Québec est en décalage avec le discours du gouvernement à l'égard des groupes communautaires et dénote un manque de respect : les groupes sont très appréciés par le gouvernement, mais très peu obtiennent des rencontres durant les consultations pré-budgétaires, malgré qu'un grand nombre dépose des mémoires ».

Du 7 au 13 février, les organismes en santé et services sociaux sont invités à se prendre en photo avec une affichette indiquant le montant de la subvention qu'ils demandent pour 2022-2023 et à la partager sur Facebook et Twitter. Leur demande ? Que chaque groupe obtienne un financement couvrant au minimum les frais liés à son fonctionnement général et que les subventions soient indexées suffisamment pour couvrir la hausse des coûts de fonctionnement (estimée à 5.2% pour 2022) plutôt que selon l'indice des prix à la consommation. « Le budget 2022 est le budget de la dernière chance pour le gouvernement de la CAQ. Les organismes communautaires ont été très sollicités tout au long de la pandémie. Ils s'attendent à recevoir le financement adéquat pour accomplir leur mission, ce qui demande l'ajout de 370M$ au prochain budget pour les 3000 organismes subventionnés par le PSOC, ainsi qu'une indexation adaptée à leur réalités d'organisations » explique Audrey Sirois, coordonnatrice du Regroupement des organismes communautaires québécois de travail de rue et membre du comité de coordination de la campagne CA$$$H. En ce sens, l'action-photo peut être vue comme un prélude à la vague de grèves, de fermetures et d'actions rotatives de la campagne Engagez-vous qui aura lieu deux semaines plus tard du 21 au 24 février et à laquelle participeront les différents secteurs de l'action communautaire autonome de partout au Québec.

SOURCE Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB)

Renseignements: Pour informations et demandes d'entrevues : Ariane Aubin-Cadot, Relationniste, Cell. 514 805 3715, [email protected]