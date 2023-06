Dernier droit pour les Ateliers-discussion de l'INM sur le racisme

MONTRÉAL, le 14 juin 2023 /CNW/ - Diverses entreprises et organisations se mettent en action pour ouvrir des espaces de discussion auprès de leur équipe sur les enjeux liés au racisme et pour explorer des solutions concrètes. L'Institut du Nouveau Monde (INM) participe à cet effort en jetant les premiers jalons de cette discussion auprès de certaines entreprises avec les Ateliers-discussion sur le racisme.

Après avoir tenu plus de 40 activités rejoignant près de 400 personnes dans une diversité de secteurs, l'INM propose jusqu'à l'automne ses ateliers de 90 minutes. Ils ont pour objectif de développer une meilleure compréhension du racisme et de la discrimination ainsi que de créer un espace d'échange respectueux favorisant la prise de parole de toutes les personnes, peu importe le niveau de connaissance. Ils sont offerts gratuitement, grâce au soutien financier de la Ville de Montréal et du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), aux entreprises du territoire montréalais pour des groupes de 5 à 15 membres du personnel, sur une base volontaire.

Dans le monde de l'emploi au Québec, les opportunités pour les personnes provenant de minorités visibles ou de groupes de diversité ethnoculturelle sont différentes de celles des personnes non racisées. Selon les chiffres de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse : « parmi les Québécois détenteurs d'un diplôme universitaire de 15 ans et plus, les immigrants des "minorités visibles" ont un taux de chômage de 12,6 %, contre 8,5 % pour les immigrants n'appartenant pas à une "minorité visible" (et 3,1 % pour les non-immigrants). » C'est pour cela qu'il faut réfléchir collectivement aux barrières invisibles auxquelles font face certains groupes de la population.

À travers l'activité d'introduction proposée, les personnes participantes sont invitées à réfléchir au sens des mots racisme et racisme systémique ainsi qu'à la notion de biais inconscient. L'équipe d'animation propose une formule où les personnes participantes ont l'occasion de se positionner à la lumière des nouvelles connaissances acquises et d'amorcer une discussion qui peut se traduire en actions concrètes prises par l'organisation.

« C'est souvent l'une des rares occasions pour le personnel d'aborder ces enjeux dans un cadre convivial et de mettre des mots sur des situations. Comme tierce partie, l'INM agit comme facilitateur de ces discussions qui, parfois, peuvent être délicates. Comme animatrice de ces ateliers-discussion, c'est toujours un moment privilégié de cheminer avec les équipes, le temps d'une heure et demie, et d'apporter ma pierre à l'édifice pour un meilleur vivre ensemble. », Meliza Alili, chargée de projet à l'INM.

La page web https://inm.qc.ca/ateliers-discussion-racisme/ permet d'en apprendre plus et de réserver un atelier.

L'INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique. L'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. L'équipe de l'INM est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie.

