Dermadry remporte le prix Gala ESTim "Démarrage d'Entreprise'' et accélère sa croissance avec l'ouverture de ses nouveaux bureaux

MONTRÉAL, le 5 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Demadry est fier d'avoir reçu le prix Démarrage d'entreprise'' de l'édition 2020 du Gala ESTim. Ce concours prestigieux réunit des entreprises et des organisations exceptionnelles tout en honorant les acteurs clés de l'Est de Montréal. Dermadry a également annoncé son expansion dans ses nouveaux bureaux d'Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, afin de répondre à la croissance rapide et tirer parti du bassin diversifié de talents en haute technologie de la région. Dermadry vise à répondre les besoins des personnes dont la vie est affectée par l' hyperhidrose .

«Nous devons cette victoire à tous nos partenaires de l'Est de Montréal ainsi qu'à nos employés dévoués. C'est un honneur d'être placé parmi les rangs aussi distingués d'anciens lauréats, qui ont tous apporté d'importantes contributions à notre ville et au-delà. Nous sommes également très heureux d'annoncer que nous avons agrandi nos bureaux afin de pouvoir continuer à sensibiliser la population à l'hyperhidrose et à changer la vie des gens du monde entier! a déclaré Mathieu Mireault, cofondateur et agent de liaison en sciences médicales.

L'ouverture du nouveau bureau d'Hochelaga-Maisonneuve de Dermadry est une étape importante vers l'extension de ses services après avoir connu une croissance importante au cours des deux dernières années. Les nouveaux bureaux, situé au 2200 Avenue Bennett, Montréal, Québec, H1V 2T5, font plus de 40 000 pieds carrés. L'établissement bénéficie d'une ambiance confortable et moderne, permettant l'expansion de leurs départements de recherche et développement, de production, d'assurance qualité, de service client, d'administration, d'achat, de marketing et de vente. «Notre nouvel espace est suffisamment vaste, ce qui est un excellent moyen de garder une distance sécuritaire entre nos équipes d'employés en pleine croissance.» a déclaré Mathieu Mireault.

«Ce nouveau bureau est une étape importante pour Dermadry, mais il sert également d'humble rappel du travail acharné qu'il a fallu à toute l'équipe pour en arriver là», a déclaré Mathieu Mireault. «Nous avons pu établir des relations remarquables avec des clients du monde entier, en fournissant un service aux personnes atteintes d'hyperhidrose. Ces nouvelles installations permettront à l'entreprise de continuer à fournir un service de première classe à ses clients, de recruter d'excellents nouveaux employés et de faire progresser la technologie qui alimentera le prochain grand chapitre de Dermadry» a ajouté Mathieu Mireault.

Avec l'ouverture de nouveaux bureaux, Dermadry vise à faire de Montréal le leader mondial dans le traitement de l'hyperhidrose. Dermadry envisage un monde où l'hyperhidrose est globalement comprise, reconnue et correctement traitée, et poursuit sa mission d'être le leader mondial du traitement de l'hyperhidrose par l' ionophorèse .



Pour plus d'informations sur le prix, cliquez ici .

À propos de Dermadry

Dermadry est une entreprise canadienne d'appareils médicaux dont le siège social est à Montréal. Ils fabriquent un appareil d'ionophorèse approuvé par la FDA qui traite l'hyperhidrose, une condition médicale caractérisée par une transpiration excessive. Ils se sont engagés à éduquer le public sur la condition et à améliorer la vie des millions de personnes touchées dans le monde. En savoir plus sur dermadry.com et sur les réseaux sociaux @dermadry.

