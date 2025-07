Le membre du Temple de la renommée apparaîtra dans des publicités soulignant l'importance du jeu responsable

TORONTO, 14 juillet 2025 /CNW/ - BetMGM Canada, un organisme de paris sportifs et de jeux en ligne de premier plan, a annoncé aujourd'hui un partenariat pluriannuel avec Derek Jeter, quintuple champion des World Series. Cette légende du baseball apparaîtra dans des publicités mettant en avant la gamme d'outils de jeu responsable de BetMGM, chef de file du secteur.

« L'engagement de BetMGM envers l'excellence et son approche globale lui permettent de se démarquer comme un innovateur dans son domaine, » a déclaré Jeter. « Ils ont travaillé dur pour créer une véritable communauté parmi leur public. Je suis très heureux de travailler avec leur équipe pour tisser des liens avec leurs joueurs et soutenir la croissance continue de l'entreprise. »

La première publicité sur le jeu responsable de l'ancien joueur de baseball, membre du Temple de la renommée, sera diffusée au Canada et aux États-Unis dans le courant de l'année. Derek Jeter rejoint Connor McDavid, vedette des Edmonton Oilers, pour soutenir la campagne de jeu responsable menée par BetMGM.

Richard Taylor, directeur du jeu responsable chez BetMGM, a déclaré : « Nous sommes engagés et fiers de promouvoir le jeu responsable et nous sommes reconnaissants de pouvoir désormais le faire aux côtés de l'une des figures les plus respectées du baseball. Alors que le paysage des paris sportifs et des jeux d'argent en ligne légalisés continue d'évoluer, nous continuons à nous concentrer sur le soutien aux joueurs en leur fournissant des outils et des ressources qui encouragent un jeu sûr et responsable. »

Au cours de sa carrière légendaire de 20 ans avec les Yankees de New York, Jeter s'est forgé une réputation d'athlète qui a changé la donne, vénéré pour sa constance, ses performances décisives et son leadership. « The Captain » a accumulé plus de 3 000 coups sûrs, remporté cinq Gants d'or et été sélectionné 14 fois pour le All-Star Game, tout en étant la pierre angulaire de nombreuses équipes championnes. Son héritage sur le terrain et sa présence en dehors continuent d'inspirer des générations de fans de baseball.

Alors que BetMGM poursuit son expansion sur de nouveaux marchés et introduit de nouvelles fonctionnalités, le jeu responsable reste une priorité. De plus, BetMGM est fière de fournir des ressources pour aider ses clients à jouer de manière responsable, notamment GameSense, un programme de pointe développé et concédé sous licence à MGM Resorts par la British Columbia Lottery Corporation. Grâce à l'intégration dans les plateformes mobiles et de bureau de BetMGM, les clients peuvent retrouver la même expérience GameSense à laquelle ils se sont habitués dans les établissements MGM Resorts à travers le pays. Cela complète les outils de jeu responsable déjà existants de BetMGM, qui visent à offrir aux clients une expérience numérique divertissante et sûre.

Consultez BetMGM.com pour connaître les conditions générales. Âge minimum pour parier : 19 ans. En Ontario seulement. Sous réserve des critères d'admissibilité. Jouez de façon responsable. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant vos habitudes de jeu ou celles d'un proche, veuillez communiquer avec ConnexOntario au 1-866-531-2600 pour parler à un conseiller, sans frais.

À propos de BetMGM

BetMGM est une société de premier plan sur le marché des paris sportifs et des jeux d'argent, pionnière dans l'industrie du jeu en ligne. Née d'un partenariat entre MGM Resorts International (NYSE: MGM) et Entain Plc (LSE: ENT), BetMGM a un accès exclusif à toutes les activités de paris sportifs terrestres et en ligne, aux tournois de poker majeurs et aux jeux en ligne de MGM aux États-Unis. Grâce à la technologie de pointe d'Entain, agréée aux États-Unis, BetMGM propose des paris sportifs et des jeux en ligne via des marques leaders du marché, notamment BetMGM, Borgata Casino, Party Casino et Party Poker. Fondée en 2018, BetMGM a son siège social dans le New Jersey. Pour en savoir plus, consultez le site https://sports.betmgm.ca/en/blog/.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, telle que modifiée, qui impliquent des risques et/ou des incertitudes importants, y compris ceux décrits dans les documents publics déposés par MGM Resorts International auprès de la Securities and Exchange Commission. Les énoncés prospectifs sont reconnaissables à l'utilisation de termes prospectifs tels que « croit », « s'attend à », « pourrait », « peut », « va », « devrait », « cherche à », « susceptible de », « a l'intention de », « prévoit », « pro forma », « projette », « estime » ou « anticipe », ou la forme négative de ces mots et expressions, ou des mots ou expressions similaires qui sont des prédictions ou indiquent des événements ou des tendances futurs et qui ne se rapportent pas uniquement à des faits historiques. BetMGM a fondé ses énoncés prospectifs sur les attentes, les hypothèses et les projections actuelles de la direction concernant les événements et les tendances futurs. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, les attentes de BetMGM concernant son partenariat avec Derek Jeter. Ces énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performance, de conditions ou de résultats futurs et comportent un certain nombre de risques, d'incertitudes, d'hypothèses et d'autres facteurs importants connus et inconnus, et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux abordés dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations prospectives figurent : les risques liés aux effets de la conjoncture économique et des conditions du marché sur les marchés où BetMGM exerce ses activités; la concurrence importante dans le secteur des jeux et du divertissement; les risques que le partenariat décrit dans le présent document ne se concrétise pas ou ne se concrétise pas de la manière décrite dans le présent document; la capacité de BetMGM à mettre en oeuvre son plan d'affaires; les changements dans les lois ou réglementations applicables, en particulier en ce qui concerne les jeux d'argent en ligne et les paris sportifs en ligne; la capacité de BetMGM à gérer sa croissance et à accéder aux capitaux nécessaires pour soutenir ses plans de croissance; la capacité de BetMGM à obtenir les licences, permis et autres autorisations nécessaires pour se développer dans les juridictions existantes et nouvelles, ainsi que les risques et incertitudes supplémentaires décrits dans les rapports Form 10-K, Form 10-Q et Form 8-K de MGM Resorts International (y compris toutes les modifications apportées à ces rapports). En fournissant des énoncés prospectifs, ni MGM Resorts International ni BetMGM ne s'engagent à mettre à jour publiquement ces déclarations à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige. Si MGM Resorts International ou BetMGM met à jour un ou plusieurs énoncés prospectifs, il ne faut pas en déduire qu'elle procédera à des mises à jour supplémentaires concernant ces autres énoncés prospectifs.

