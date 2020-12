Dépôt du rapport final au gouvernement du Québec - 50 recommandations pour propulser le commerce de détail au Québec

MONTRÉAL, le 9 déc. 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté et le sentiment du devoir accompli que les membres des chantiers sur l'avenir du commerce de détail au Québec remettent aujourd'hui au ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, un rapport final contenant plus de 50 recommandations pour le secteur. Le fruit de ce rapport sera dévoilé le 11 janvier prochain, lors d'un grand forum sur le commerce de détail au Québec.

Après plusieurs mois de travaux, les recommandations des huit chantiers répondent à l'objectif initial fixé par le gouvernement du Québec, soit d'offrir aux détaillants québécois, à l'industrie et au gouvernement une feuille de route claire qui permettra d'accélérer la transformation numérique et de rivaliser avec les géants mondiaux.

Une tendance s'est clairement dégagée lors des travaux de chantiers alors que les recommandations tendent vers la mise en commun des expertises et des ressources du secteur afin d'arriver à des solutions réalistes et concrètes.

Regrouper les forces vives du Québec

L'équipe du Panier Bleu souhaite souligner la participation des détaillants qui ont contribué à la réflexion ainsi que l'énergie et le dévouement des membres et présidents des chantiers qui ont travaillé sur le rapport.

Aux quatre coins du Québec, c'est l'entièreté de l'industrie du commerce de détail qui s'est mobilisée autour d'un même objectif : propulser le commerce de détail à un niveau supérieur. Cette réflexion globale aura pour effet d'aider le secteur à survivre à la crise de la COVID-19, mais aussi de le dynamiser.

Forum sur l'avenir du commerce de détail

Cette réflexion culminera avec la tenue, le 11 janvier 2021, d'un Forum sur l'avenir du commerce de détail qui aura pour but de présenter les recommandations devant l'industrie, mais surtout, d'annoncer un grand projet porteur qui permettra aux détaillants d'optimiser leur offre de service tout en bonifiant l'expérience consommateur.

Tous les acteurs et les actrices de l'écosystème seront conviés à cet évènement qui visera à lancer l'année économique 2021 du bon pied, malgré les embuches rencontrées en 2020.

« Je souhaite féliciter, et surtout remercier du fond du cœur l'ensemble des participants et des participantes aux travaux des chantiers, qui ont su relever avec brio le défi de coucher sur papier des recommandations concrètes pour l'avenir du commerce de détail au Québec. Grâce à leur travail acharné, nous avons en main un plan clair pour aider le secteur à entrer avec succès dans l'ère numérique. »

Alain Dumas, directeur général du Panier Bleu

« L'avenir des commerces québécois repose en grande partie sur le virage numérique qu'ils prendront. Au Québec, le secteur du commerce de détail regroupe plus de 45 000 établissements et génère au-delà de 480 000 emplois dans toutes les régions. Le travail de réflexion réalisé par les huit chantiers est donc précieux afin de mobiliser les intervenants partout au Québec et d'établir des bases solides pour assurer une vision qui sera prometteuse pour les acteurs de cette industrie. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Le rapport déposé aujourd'hui est le fruit d'un travail de consultation et de concertation mené auprès de l'ensemble du milieu du commerce de détail au Québec et reflète bien la volonté des détaillants de moderniser leur approche pour mieux répondre aux besoins et aux attentes des consommateurs québécois qui sont de plus en plus sensibles au thème de l'achat local. »

Nathalie Larue, Première vice-présidente Stratégie, Marketing Mouvement et Services aux particuliers, Desjardins.

Les huit chantiers de travail

Capacités logistiques , présidé par Michel Girard , président et CEO, Drakkar Logistics

, présidé par , président et CEO, Transport et livraison , présidé par Catryn Pinard , présidente et chef de la direction, Nationex

, présidé par , présidente et chef de la direction, Nationex Gestion de la vie privée et protection des renseignements personnels , présidé par Elisa Henry , associée, Borden Ladner Gervais LLP

, présidé par , associée, Borden Ladner Gervais LLP Gestion de l'expérience consommateur et de la relation client , présidé par Nathalie Larue , première vice-présidente Stratégie, Marketing Mouvement et Services aux particuliers, Desjardins

, présidé par , première vice-présidente Stratégie, Marketing Mouvement et Services aux particuliers, Desjardins Sécurité transactionnelle et paiement , présidé par Gabrielle Cournoyer , membres du conseil et vice-présidente, Solutions de cartes et de paiements, Banque Nationale

, présidé par , membres du conseil et vice-présidente, Solutions de cartes et de paiements, Banque Nationale Origine québécoise des produits et des commerces , présidé par Véronique Proulx, présidente-directrice générale, Manufacturiers et Exportateurs du Québec

, présidé par Véronique Proulx, présidente-directrice générale, Manufacturiers et Exportateurs du Québec Communication marketing , présidé par Jean-Philippe Shoiry , chef de la stratégie et co-fondateur, Republik

, présidé par , chef de la stratégie et co-fondateur, Republik Capacités technologiques du commerce numérique, présidé par Nicolas Genest , président-directeur général, CodeBoxx

À propos des Chantiers sur l'avenir du commerce de détail au Québec

Propulsés par le Panier Bleu et soutenu financièrement par Desjardins, les Chantiers sur l'avenir du commerce de détail au Québec visent à repenser le commerce de détail et accélérer la transformation numérique de ce secteur. Regroupant des personnes reconnues dans leur secteur d'activité, les Chantiers vont permettre de mettre en commun l'expertise et le savoir-faire québécois afin d'aider les commerces d'ici à rivaliser avec les géants mondiaux.

À propos de Panier Bleu

Soutenu par le gouvernement du Québec, Le Panier Bleu a été lancé afin de dynamiser l'achat local et favoriser les entreprises d'ici. Le Panier Bleu sert de référence aux consommateurs à la recherche de commerces québécois et de produits disponibles chez les détaillants d'ici. En choisissant des entreprises identifiées par Le Panier Bleu, les Québécois et les Québécoises posent un geste solidaire qui a un impact concret sur l'économie.

