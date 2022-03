Dépôt du rapport-étape du comité d'experts sur l'architecture et l'intégration urbaine - Un pas de plus vers une intégration urbaine réussie du REM de l'Est

MONTRÉAL, le 8 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le comité d'experts multidisciplinaires sur l'architecture et l'intégration urbaine du REM de l'Est, représenté par sa présidente, Mme Maud Cohen, ingénieure, a déposé le 4 mars son rapport-étape à la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau.

Créé le 4 mai 2021, le comité d'experts indépendants est composé de 15 personnes reconnues par leurs pairs dans leurs domaines respectifs, notamment le patrimoine, l'art urbain et le transport actif. Il a pour mandat d'appuyer, avec le soutien de la firme d'architectes Lemay, le bureau de projet de CDPQ Infra dans la définition des principes directeurs de la signature architecturale, de l'intégration urbaine et de l'aménagement du REM de l'Est au centre-ville de Montréal et sur l'ensemble du tracé.

Le comité d'experts, tout comme le gouvernement du Québec, reconnaît le besoin essentiel d'un projet de transport structurant majeur et de qualité pour l'est de Montréal. Son rapport-étape inclut une soixantaine de recommandations détaillées portant sur la vision du projet, les conditions à réunir pour en assurer le succès et les principes directeurs à mettre de l'avant, de même que des avis précis sur des éléments présentés par l'équipe de conception de CDPQ Infra. Plusieurs de ces recommandations ont déjà été intégrées ou sont considérées pour la suite des travaux.

Beaucoup d'efforts et d'ingéniosité ont été déployés par les équipes de conception du projet en vue de prendre en compte le plus possible les principes directeurs et les recommandations qui ont fait l'objet de discussions au cours de la dernière année.

« La planification d'un projet d'envergure comme le REM de l'Est demande du temps. Je salue le travail et l'expertise du comité. La Caisse est un partenaire compétent et à l'écoute, en qui nous avons pleinement confiance. Tout au long du processus, elle a bonifié son projet à la suite des nombreuses consultations citoyennes et de la réception des commentaires du comité. Tous les partenaires ont une vision forte pour ce projet, et nous travaillons ensemble pour assurer sa réussite dans les échéanciers. »

Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le REM de l'Est, ce n'est pas seulement un projet de transport collectif, c'est un projet intégré de redéveloppement urbain, avec tout ce que cela implique comme défis et conditions de réussite. C'est cette vision que le comité souhaite voir se réaliser, et les travaux menés jusqu'à maintenant avec CDPQ Infra nous confirment qu'il est possible d'y arriver. »

Mme Maud Cohen, présidente du comité d'experts multidisciplinaires sur l'architecture et l'intégration urbaine du REM de l'Est

Depuis sa création, en mai 2021, le comité s'est réuni à une quinzaine de reprises, dont lors d'une visite sur le terrain le long du tracé du futur REM de l'Est.

Un rapport final sera déposé une fois que les éléments d'intégration architecturale et urbaine auront été soumis pour l'ensemble des secteurs traversés.

