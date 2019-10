Dépôt du projet de loi no 43 : les IPS pourront diagnostiquer certaines maladies selon leur spécialité

Une avancée historique pour l'accès aux soins

MONTRÉAL, le 9 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et le Collège des médecins du Québec (CMQ) saluent le dépôt du projet de loi no 43, Loi modifiant la Loi sur les infirmières et les infirmiers et d'autres dispositions afin de favoriser l'accès aux services de santé. « Découlant de travaux soutenus entre l'OIIQ, le ministère de la Santé et des Services sociaux et le Collège des médecins du Québec, le projet de loi permettra notamment aux IPS de diagnostiquer certaines maladies en fonction de leur classe de spécialité et de leur domaine de soins. C'est une excellente nouvelle pour la profession infirmière et la population, qui aura accès à une offre de services bonifiée. Nous espérons une entrée en vigueur au printemps 2020 », a confirmé Luc Mathieu, président de l'OIIQ.

En date d'aujourd'hui, l'OIIQ compte 552 infirmières et infirmiers praticiens spécialisés (IPS), dont 467 sont spécialisés en soins de première ligne, 61 en soins aux adultes et 24 en néonatalogie. À ces derniers s'ajoutent plus de 500 infirmières et infirmiers qui sont en formation pour devenir IPS, dont près d'une soixantaine qui seront spécialisés en santé mentale et viendront renforcer l'offre de services dans ce domaine.

Reconnaître les expertises infirmières

« Il s'agit d'une reconnaissance attendue des compétences et expertises des IPS, en ce qui concerne leur capacité à faire de l'évaluation avancée, qui mène à l'établissement de certains diagnostics et à la détermination d'un plan de traitement approprié. Depuis plusieurs années, les IPS sont formés et détiennent les compétences pour effectuer cette démarche », a affirmé Luc Mathieu.

Optimiser la collaboration interprofessionnelle

« Le fait que les IPS pourront désormais établir certains diagnostics n'exclut pas la collaboration avec les médecins. Au contraire, il s'agit d'utiliser le bon professionnel au bon moment. Nous souhaitons que les IPS et les médecins travaillent en étroite collaboration dans le respect de leurs compétences respectives, et ce, au plus grand bénéfice de la population », a complété Luc Mathieu.

« L'expertise infirmière et l'expertise médicale sont complémentaires, et là où s'arrête l'intervention de l'IPS peut commencer l'intervention du médecin, a déclaré le Dr Mauril Gaudreault, président du CMQ. Le Collège rappelle l'importance d'une collaboration solide entre le médecin et l'IPS afin de permettre une prise en charge efficace et un suivi optimal des patients assurant une médecine de qualité. »

Diagnostic : au bénéfice de la population

Ce projet de loi permet à l'ensemble des IPS de diagnostiquer des maladies courantes fréquemment rencontrées en fonction de leur classe de spécialité et de leur domaine de soins. Par exemple, l'IPS en soins de première ligne pourra désormais diagnostiquer le diabète et l'hypertension, pour ne nommer que ces maladies chroniques, et établir le plan de traitement requis par la condition de santé. Un règlement élaboré par l'OIIQ ainsi que des lignes directrices viendront baliser les conditions et modalités d'exercice selon la classe de spécialité.

