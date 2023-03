DÉPÔT DU PROJET DE LOI No 15 : L'ASSOCIATION DES CONSEILS MULTIDISCIPLINAIRES DU QUÉBEC RÉAGIT AVEC PRUDENCE ET DEMANDE À PARTICIPER AUX AUDIENCES PUBLIQUES EN COMMISSION PARLEMENTAIRE

MONTRÉAL, le 29 mars 2023 /CNW/ - Le dépôt du projet de loi no 15, Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace, notamment avec la création de l'Agence Santé Québec, interpelle directement l'Association des conseils multidisciplinaires du Québec (ACMQ). En effet, le projet de loi constitue un changement de paradigme dans le milieu de la santé et des services sociaux et aura un impact direct sur tous les conseils professionnels, notamment sur les conseils multidisciplinaires et en l'occurrence, sur la gestion participative de l'ensemble des techniciens et professionnels du réseau. En conséquence, l'ACMQ souhaite faire partie de la liste des invités du ministre de la Santé, M. Christian Dubé, lors de l'éventuelle commission parlementaire.

« En tant que rouage essentiel des services directs à la population, le rôle des conseils multidisciplinaires est reconnu dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Nos instances permettent aux professionnels du terrain d'exprimer leur voix directement aux administrateurs, pour influencer positivement les décisions quant aux services offerts et les meilleures pratiques à mettre de l'avant. Nous sommes une richesse au sein du réseau de la santé et des services sociaux et notre crédibilité n'est plus à démontrer. Nous voulons faire en sorte que le projet de loi soit optimal à tous les niveaux pour les usagers qui nécessitent des soins et des services de nos professionnels. Par souci de cohérence, notre voix doit être entendue en commission parlementaire », souligne Mme Marie-Andrée Périgny, présidente de l'ACMQ.

L'objectif du projet de loi est de mettre en place un système de santé et de services sociaux efficace, en facilitant l'accès à des services de santé et à des services sociaux sécuritaires et de qualité. Le ministre Dubé souligne l'importance de renforcer la coordination des différentes composantes du réseau tout en rapprochant des communautés les décisions qui sont liées à l'organisation et à la prestation des services aux usagers.

« Notre association représente 76 000 techniciens et professionnels de terrain dans nos établissements publics du réseau et près de 60 titres d'emplois. Acteurs incontournables du réseau de la santé et des services sociaux, nous sommes l'association la plus interdisciplinaire axée sur la collaboration interprofessionnelle. Le ministre Dubé ne peut faire fi de notre expertise pour mener à bien cette réforme, aussi indispensable soit-elle. De notre côté, nous souhaitons contribuer à l'atteinte des objectifs fixés dans le projet de loi, et ce, dans l'intérêt des usagers du système », conclut Mme Périgny.

À propos

L'ACMQ est une association qui regroupe plus de 30 conseils multidisciplinaires du Québec et représente de 76 000 professionnels(le)s offrant des services de réadaptation, des services psychosociaux et des soins de santé dans les établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux. Ces professionnel(le)s sont mobilisé(e)s pour améliorer les pratiques professionnelles et l'organisation des soins et services aux usagers et exercent leur leadership à travers le conseil multidisciplinaire de leur établissement, une structure consultative prévue dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Le conseil multidisciplinaire inclut toutes les personnes qui sont titulaires d'un diplôme de niveau collégial ou universitaire et qui exercent pour l'établissement des fonctions reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l'enseignement - à l'exception des médecins, dentistes, pharmaciens, infirmières et sages-femmes.

SOURCE Association des conseils multidisciplinaires du Québec (ACMQ)

Renseignements: Luka Aubin-Jobin, 581 309-3188; Ludovic Théberge, 514 553-9614, [email protected]