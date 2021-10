Dépôt du projet de loi édictant la Loi sur le ministère de la Cybersécurité et du Numérique et modifiant d'autres dispositions

QUÉBEC, le 28 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec prend un virage majeur, aujourd'hui, en déposant, à l'Assemblée nationale, le projet de loi no 6, Loi édictant la Loi sur le ministère de la Cybersécurité et du Numérique et modifiant d'autres dispositions. Ce nouveau geste vient confirmer l'intention du gouvernement d'être un chef de file en transformation numérique et en cybersécurité.

À terme, la mise en place de ce nouveau ministère permettra aux citoyennes et citoyens de transiger en ligne plus efficacement avec le gouvernement. Ce sont des objectifs ambitieux qui ont été dévoilés par le premier ministre du Québec, M. François Legault, lors de son discours d'ouverture de la nouvelle session parlementaire, le 19 octobre dernier :

Rehausser les pratiques sécuritaires qui visent à protéger l'État des cyberattaques et à éviter les vols de données publiques;

Décloisonner les bases de données gouvernementales afin de mieux servir la population et de rendre plus performante la gestion des ministères, des organismes et des institutions;

Mettre en place une identité numérique qui permettra l'accès simplifié aux services de l'État par la population.

Une grande mission de l'État

Avec la mise en place d'un ministère de la cybersécurité et du numérique, le gouvernement québécois regroupera, au sein d'une même organisation, une expertise de pointe dans les domaines du numérique, de la cybersécurité et des services technologiques. Il posera un geste audacieux et significatif pour améliorer la cybersécurité de ses systèmes d'information, en plus d'assurer une utilisation des données qui lui permettra d'offrir de meilleurs services à la population. La cybersécurité étant la pierre angulaire de son action, le nouveau ministère devra proposer à l'ensemble du gouvernement toutes mesures permettant d'accroître l'efficacité de la lutte contre les cyberattaques et les cybermenaces au Québec.

Le ministère de la cybersécurité et du numérique pourra compter sur l'expertise consolidée d'équipes actuelles du Sous-secrétariat du dirigeant principal de l'information et de la transformation numérique, au Secrétariat du Conseil du trésor, ainsi que d'Infrastructures technologiques Québec.

Citation :

« La transformation numérique et la cybersécurité font, plus que jamais, partie du quotidien des citoyennes et des citoyens, et sont désormais des champs d'intervention de l'État à part entière. La mise en place d'un ministère qui y sera dédié est la clé qui nous permettra d'offrir les meilleurs services possible aux Québécoises et aux Québécois ainsi qu'aux entreprises du Québec. »

Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale

SOURCE Cabinet du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale

Renseignements: Source: Nathalie St-Pierre, Directrice des communications, Cabinet du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Tél.: 418 575-5872; Information: Antoine Tousignant, Chef d'équipe aux affaires publiques, Ministère du Conseil exécutif et Secrétariat du Conseil du trésor, Tél.: 418 781-9520, [email protected]