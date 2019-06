Dépôt du projet de loi 29 modifiant des dispositions légales dans le domaine buccodentaire - Après des années d'attente, l'Ordre des denturologistes du Québec, manifeste sa satisfaction

LONGUEUIL, QC, le 6 mai 2019 /CNW Telbec/ - « Nous remercions la ministre de la Justice, Mme Sonia LeBel et sa collègue, la ministre de la Santé, Mme Danielle McCann, d'avoir mis fin, aujourd'hui, en déposant le projet de loi no 29, à plus de vingt ans de consultations diverses et réitérées, a déclaré le président de l'Ordre des denturologistes du Québec (ODQ) M. Robert Cabana, d.d. »

C'est en effet depuis la fin du siècle dernier que l'ODQ participe à des consultations, dont plusieurs se sont faites à sa demande, afin que la loi qui régit la santé buccodentaire tienne compte de la réalité des avancées en matière de soins buccodentaires. Les denturologistes québécois, dont l'expertise est reconnue en Amérique du Nord, n'ont cessé de perfectionner leur pratique à la lumière des avancées scientifiques, techniques et technologiques que notre société a connues depuis les vingt dernières années, et en particulier, leur formation qui s'est élargie et approfondie.

Ce projet de loi est conforme aux orientations de l'Office des professions du Québec auxquelles l'ODQ avait fait ses recommandations répétées. Le projet de loi no 29 fait valoir nos compétences en matière de réhabilitation prothétique sur implants. Elle prévoit expressément que nous contribuons à déterminer le plan de traitement, sachant bien que les expertises de chacun des intervenants doivent être mises en œuvre. Les succès des soins dentaires en implantologie sont tributaires d'un travail d'équipe. Lors de la commission parlementaire, qui se tiendra dans les mois à venir, l'ODQ fera valoir ses orientations afin de peaufiner le projet et d'y clarifier certains points. Il faudra, notamment, définir la teneur de l'ordonnance pour l'exécution des services professionnels en matière d'implantologie.

« Nous veillons toujours, a ajouté M. Cabana, au bien-être de notre clientèle qui, avec de nouvelles pratiques éprouvées, bénéficie d'un service de haute qualité. La loi précédente, désuète sous nombre de ses aspects, desservait le patient. La nouvelle loi s'engage à tenir compte de l'intérêt primordial du patient qui a toujours été notre préoccupation majeure. »

À propos de l'Ordre des denturologistes du Québec

L'Ordre des denturologistes du Québec regroupe près de 950 membres. Sa mission est de protéger le public de façon exemplaire, le tout en assurant une qualité soutenue des services dispensés; de positionner le denturologiste comme le professionnel de référence en matière de prothèses dentaires; de mobiliser les membres en suscitant chez eux l'obsession d'une compétence toujours plus grande et la volonté d'y arriver par une formation adéquate et un perfectionnement constant.

