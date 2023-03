Dépôt du projet de loi 16 - Aménagement du territoire : l'APCHQ salue la volonté de changement du gouvernement

MONTRÉAL, le 22 mars 2023 /CNW/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) souligne le leadership de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, qui a déposé hier le projet de loi 16, Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et d'autres dispositions à l'Assemblée nationale du Québec. L'Association croit que ce projet de loi comporte plusieurs propositions législatives nécessaires et attendues pour aménager et bâtir durablement les milieux de vie des Québécoises et des Québécois, mais aussi pour accélérer les processus d'approbation des projets résidentiels.

L'APCHQ est heureuse de constater que le gouvernement souhaite accorder davantage d'attention à l'aménagement du territoire.

Les unités d'habitation accessoires (UHA) : une solution tangible pour répondre aux besoins en matière de logement

L'APCHQ est aussi ravie que le gouvernement reconnaisse l'importance de diversifier les types de bâtiments résidentiels offerts sur le marché, notamment par le développement d'unités d'habitation accessoires (UHA) et intergénérationnelles en les soustrayant à une approbation référendaire. Leur intégration permettra d'accroître l'offre de logements accessibles et abordables, ce qui facilitera l'accès à la propriété.

« Il y a actuellement 1,8 million de maisons unifamiliales au Québec. Si 2 à 3% d'entre elles étaient converties en UHA, c'est près de 50 000 logements supplémentaires que l'on ajouterait au Québec, soit la moitié du déficit actuel de 100 000 logements », souligne Maxime Rodrigue, président-directeur général à l'APCHQ.

« Nous croyons qu'il faut miser sur la densification pour contrer l'étalement urbain et contribuer à l'abordabilité des logements. Les rares terrains en périmètres urbains représentent souvent des défis de développement techniques importants qui augmentent les coûts de construction. Favoriser la construction densifiée avec des environnements de vie attrayants a comme effet de contribuer à l'accès à la propriété abordable en plus de permettre la conservation de milieux naturels sensibles moins présents en milieux urbains », soutient Maxime Rodrigue.

L'APCHQ souhaite prendre part aux consultations

Forte de son expertise en matière de construction et de rénovation résidentielles ainsi que de sa connaissance des besoins du milieu, l'APCHQ rappelle son intention de participer aux consultations sur ce projet de loi afin de contribuer à la réflexion à l'égard des enjeux de densification et d'aménagement durable des municipalités.

