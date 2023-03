Dépôt du projet de loi 15 - L'AIPSQ accueille avec ouverture les changements proposés par le ministre Christian Dubé

QUÉBEC, le 29 mars 2023 /CNW/ - L'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec (AIPSQ) accueille avec ouverture les changements contenus dans le projet de loi 15 présenté aujourd'hui par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. L'AIPSQ souhaite maintenant que les modifications législatives et structurelles proposées se traduisent par de véritables avancées en matière d'interdisciplinarité et de collaboration entre les différents professionnels de la santé.

« Le ministre Christian Dubé réitère aujourd'hui sa volonté de favoriser une plus grande interdisciplinarité dans notre réseau de la santé, au bénéfice des patients. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Une approche qui met l'accent sur les besoins populationnels et la valorisation des professionnels de la santé est l'une des meilleures voies vers le succès. Maintenant, nous profiterons des prochains jours pour analyser en détail le projet de loi et valider que les changements proposés vont dans le sens de cette intention », a réagi la présidente de l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec (AIPSQ), Christine Laliberté.

A priori, l'AIPSQ voit d'un bon œil la création d'un Conseil interdisciplinaire d'évaluation des trajectoires et de l'organisation clinique composé de médecins, d'infirmières et d'autres professionnels dans chaque établissement de Santé Québec. Elle souhaite que cette nouvelle instance ait les pouvoirs nécessaires pour faire une différence dans l'organisation des soins et qu'au final, ce changement permette une meilleure utilisation de toutes les ressources professionnelles du réseau, notamment les IPS, au bénéfice des patients.

L'AIPSQ entend faire valoir son point de vue dans le cadre des consultations particulières à venir sur le projet de loi 15.

À propos de l'AIPSQ

Créée en 2005, l'AIPSQ est un organisme sans but lucratif, sans attache syndicale ou corporative. Elle s'est donné pour mission d'assurer le développement et l'uniformité du rôle de l'infirmière praticienne spécialisée au Québec afin de répondre aux attentes de la population à son égard et assurer une homogénéité de la pratique. L'adhésion à l'Association est volontaire de la part des IPS. Actuellement, l'AIPSQ représente plus de 840 infirmières praticiennes spécialisées à travers le Québec.

