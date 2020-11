Dépôt du Plan d'action gouvernemental en économie sociale 2020-2025 - 11,5 M$ pour le déploiement d'outils financiers adaptés pour la relance des entreprises d'économie sociale

MONTRÉAL, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Réseau d'investissement social du Québec (RISQ) est heureux de la place que le Ministère de l'Économie et de l'Innovation accorde à notre organisation dans le Plan d'Action Gouvernemental en Économie Sociale 2020-2025.

11,5 M$ nous sont confiés pour déployer des outils adaptés pour la relance des entreprises d'économie sociale. Cette mesure est un levier incroyable qui permettra de soutenir la transformation des entreprises existantes en appuyant le démarrage de nouveaux projets et favorisera l'émergence de nouvelles entreprises collectives.

Que ce soit l'environnement, la vitalité des collectivités, l'autonomie alimentaire, l'achat local, le numérique, les inégalités sociodémographiques, des défis démographiques ou économiques, les entreprises collectives sont les mieux adaptées pour trouver des solutions innovantes face à ces défis. Ce soutien est ainsi une confirmation que le gouvernement croit qu'elles sont la clé pour répondre aux enjeux actuels.

Le Réseau d'investissement social du Québec se sent privilégié de cette confiance et de la reconnaissance que le gouvernement provincial accorde à son expertise. C'est avec plaisir que nous mettrons à profit nos 25 ans d'expertise en finance solidaire pour créer de nouveaux outils financiers qui sauront répondre aux besoins des entreprises d'économie sociale et soutenir la relance. Nous travaillerons dans les prochaines semaines à la création d'un fonds de relance qui offrira des produits adaptés, à coûts abordables visant l'innovation. Nous sommes fiers d'être un acteur privilégié qui sera témoin de cette transition vers une relance plus solidaire.

À propos du Réseau d'investissement social du Québec

Rappelons que le RISQ a été créé en 1997 afin de répondre à un besoin criant de mettre à disposition des outils financiers mieux adaptés pour les entreprises d'économie sociale. Dans ce même esprit, il a toujours mis la collaboration et le développement de partenariat au centre de ses actions. Ce fonds de capital de risque contribue ainsi, grâce à son expertise, à l'essor des entreprises d'économie sociale du Québec en offrant des outils financiers accessibles, adaptés à leurs particularités et aux différentes phases de leur développement.

SOURCE Réseau d’investissement social du Québec (RISQ)

Renseignements: Source : Réseau d'investissement social du Québec, Pour information : Philippe Garant, directeur général, Réseau d'investissement social du Québec, 514-866-2355 poste 202 | [email protected]