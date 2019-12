Dépôt du plan d'action de la Fonderie Horne

ROUYN-NORANDA, QC, le 16 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Comme demandé le 15 octobre dernier par le ministre de l'Environnement, la Fonderie Horne a déposé, le 15 décembre 2019, un plan d'action supplémentaire, présentant des mesures à court et à long termes et visant la réduction des émissions d'arsenic à la source ainsi que l'exposition des citoyens du quartier Notre-Dame (QND).

Au cours des 2 derniers mois, nos équipes ont travaillé d'arrache-pied afin de pouvoir livrer ce plan dans lequel 10 actions sont proposées, dont 3 projets centraux :

Le projet VELOX/PHENIX : PHENIX est une technologie qui vise à remplacer plusieurs vaisseaux métallurgiques dans les secteurs des convertisseurs et fournaises à anodes. Le projet VELOX vise à effectuer le pilotage de cette technologie à grande échelle et le pilotage doit débuter en 2020. Si la faisabilité technique et économique est démontrée, cette technologie a le potentiel de :

Améliorer la capture des gaz de désulfuration et d'affinage ;



Réduire les nombreuses manipulations ;



Réduire la production de gaz à effet de serre ;



Améliorer le taux de fixation global du soufre.



Le projet VELOX nécessite un investissement de 20,7 M$ tandis que le projet PHENIX nécessiterait quant à lui un investissement de 150 M$

Le projet d'échantillonnage et de restauration des sols sur une base volontaire accompagné de biosurveillance : La Fonderie Horne a déjà un protocole de restauration des sols mis en place. Ce protocole prévoit l'échantillonnage des terrains du quartier Notre-Dame sur une période déterminée et la restauration des sols lorsque ces derniers dépassent 100 ppm d'arsenic. Malgré l'existence de ce protocole, la Fonderie souhaite aussi mettre en place un programme d'échantillonnage des sols supplémentaire, sur une base volontaire, pour les familles du QND ayant des enfants de 6 ans et moins. Les sols échantillonnés dépassant 30 ppm d'arsenic seraient restaurés la même année, si les propriétaires acceptent les travaux. Quant à l'échantillonnage des sols des endroits stratégiques, tels qu'écoles, garderies et parcs, il serait fait chaque année. Le programme s'accompagnerait de biosurveillance utilisant l'approche méthodologique appropriée, afin de valider à quel degré cette mesure à une incidence sur la réduction de l'exposition des citoyens du QND. L'investissement prévu pour ce projet est toujours à déterminer.

Les autres actions qui constituent le plan sont davantage reliées aux opérations de la Fonderie et à l'entreposage des concentrés sur le site.

La Fonderie Horne a le bien-être des citoyens à cœur et nous croyons que notre proposition répond au consensus qui se dégage de cette problématique, soit de protéger la santé des citoyens tout en assurant la pérennité de la fonderie.

Nous avons confiance que le plan d'action répondra aux attentes du ministre de l'Environnement par les actions proposées qui sont significatives et qui nous permettront de poursuivre la diminution de nos émissions et de réduire l'exposition des citoyens de notre voisinage. Nous avons la volonté de mettre en place les actions rapidement et c'est pourquoi les premières mesures composant le plan seront entreprises dès 2020.

