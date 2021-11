Dépôt d'une poursuite par la juge en chef de la Cour du Québec - Une volonté de violer l'esprit de la loi 101

MONTRÉAL, le 8 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) dénonce le dépôt d'une poursuite par la juge en chef de la Cour du Québec contre le ministre de la Justice dans le but d'imposer le bilinguisme quasi systématique des juges. « Ce geste de la juge est disproportionné et sa volonté d'imposer le bilinguisme quasi systémique des juges viole l'esprit de la loi 101, qui vise à faire du français la seule langue officielle du Québec » a affirmé la présidente du MNQ, madame Thérèse David.

Face au déclin de notre langue, tous les acteurs, et en particulier ceux qui ont du pouvoir et sont payés par les taxes des contribuables, devraient être exemplaires en matière de promotion du français. « Cette volonté d'imposer le bilinguisme quasi systématique des juges, sans même avoir à démontrer l'existence d'un besoin, est exagérée et contre-productive. Cela envoie comme message que les postes les mieux rémunérés au sein de l'État québécois, comme ceux de juges, ne peuvent être occupés que par des personnes parfaitement bilingues. Considérant que la Loi 101 exige que tous les avocats connaissent le français, mais pas l'anglais, il est illogique d'exiger presque systématiquement une grande connaissance de l'anglais pour devenir juge » a ajouté la présidente du MNQ.

« L'indépendance judiciaire ne doit pas servir de prétexte pour couvrir une croisade de la juge en chef contre le principe du français seule langue officielle. Le ministre de la Justice doit continuer de résister à cette tentative d'angliciser en partie notre système de justice » a conclut Madame David.

https://mnq.quebec/2021/11/08/poursuite-loi-101/

