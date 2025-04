Dépôt d'une pétition sur Stablex - Le Parti Québécois dépose une pétition demandant de renoncer à l'expropriation de terres protégées pour l'entreprise Stablex

QUÉBEC, le 8 avril 2025 /CNW/ - Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Environnement et de lutte contre les changements climatiques, a déposé à l'Assemblée nationale une pétition de près de 30 000 signatures pour demander au gouvernement de renoncer à l'expropriation des terres protégées de Blainville au profit de l'entreprise américaine Stablex. En point de presse avec sa collègue Catherine Gentilcore, députée de Terrebonne, Pascal Paradis, député de Jean-Talon, et la mairesse de Blainville, Liza Poulin, ils ont réitéré ce matin le message demandant au gouvernement de faire marche arrière.

Le dépôt de cette pétition, qui a recueilli 29 167 signatures en moins d'un mois, est la preuve indéniable que la mobilisation populaire ne faiblit pas et que les citoyens refusent de rester silencieux face aux manœuvres du gouvernement, qui s'agenouille devant l'entreprise Stablex. Pas moins de 12 000 personnes l'ont signée au cours des quatre derniers jours!

La pétition cheminera à la Commission des Transports et de l'environnement. Joël Arseneau appelle les membres de la Commission à se saisir de cette pétition, parmi les trois pétitions les plus populaires depuis l'élection de 2022.

Citations

« Le gouvernement fait un cadeau à Stablex en lui donnant le terrain qu'elle voulait sans condition alors que celui-ci se trouve en plein milieu de la Grande Tourbière de Blainville, qui rassemble l'essentiel des réservoirs de biodiversité du Grand Montréal. Le BAPE a d'ailleurs émis un avis défavorable envers cet emplacement. Le gouvernement ne respecte pas ses propres lois environnementales, les règlements en vigueur et les institutions. Cette approche est inacceptable à tous points de vue. Sans oublier qu'on bafoue totalement l'autonomie municipale. »

- Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

« Les gens des Laurentides et de Lanaudière sont en désaccord avec ce projet. Ils sont contents d'avoir une voix forte à l'Assemblée nationale pour porter leur mécontentement face au gouvernement qui donne tout à Stablex. Il faut dire qu'absolument tout de la gestion de la CAQ dans le dossier de Stablex est révoltant et aberrant. On a l'impression d'assister à une mauvaise partie de Monopoly où le gouvernement dit carrément: passez go et récoltez 200$. La CAQ cède un terrain de très grande valeur à Stablex sans demander de garanties, sans demander de contrepartie. »

- Catherine Gentilcore, députée de Terrebonne

« Depuis le dépôt du projet de loi 93, une importante mobilisation s'est organisée pour démontrer l'opposition au projet de loi. Sous l'initiative de la municipalité, ce sont près de 5500 citoyens qui ont écrit aux députés de la région pour leur exprimer leur mécontentement. Le dépôt de la pétition contenant 29 167 signatures vient confirmer que la loi adoptée sous bâillon fait l'unanimité contre elle. »

- Liza Poulin, mairesse de Blainville

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]